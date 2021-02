Mihaela Bilic dărâmă un mit despre alimentul asa-zis "sănătos" care îngraşă mai mult decât zahărul

De mai multa vreme, mai ales in Asia, se observase ca mierea are o legatura atat cu ingrasarea, cat si cu slabitul. In sensul ca "daca vrei sa slabesti consuma o lingurita de miere cu apa calda o data pe zi pe stomacul gol, iar daca vrei sa te ingrasi consuma o lingurita de miere cu apa rece dupa ce ai mancat."

Ceea ce s-ar demonstra si prin faptul ca daca bei o cana cu ceai indulcit cu miere dimineata, pe stomacul gol, te ajuta ca sa nu-ti mai fie foame o buna bucata de vreme, reducand reactia de insulino-rezistenta, dar si favorizand tranzitul intestinal, in vreme ce daca bei bauturi "racoritoare" indulcite cu miere dupa ce ai mancat conduce la o mai buna asimilare a mancarii, dar si la o reactie in lant insulini-rezistenta, mentinand senzatia de foame, favorizand insa si constipatia si implicit pastrarea toxinelor din alimente mai mult timp in intestine, deregland si flora bacteriana buna.

Iata ca acum, nutriţionistul Mihaela Bilic atrage atenţia asupra aceluiasi aliment care îngraşă mai mult decât zahărul, dar care de multe ori este considerat, în mod greşit, un bun înlocuitor al acestuia. Bilic susţine afirmaţia conform căreia mierea ar îngrăşa mai mult decât zahărul arătând că aceasta are nişte molecule pe care corpul nostru le absoarbe fără niciun consum energetic. "Avantajul mierii în raport cu zahărul este însă puterea mai mare de îndulcire, motiv pentru care trebuie să folosim o cantitate mică.", explică medicul, care adauga ca un vârf de linguriţă de miere îndulceşte cât o linguriţă de zahăr.

„Dincolo de miturile legate de miere în ceea ce priveşte sănătatea, aş vrea să va atrag atenţia asupra impactului ei asupra siluetei. Mierea este un dizaharid cu compoziţie identică cu cea a zahărului, adică conţine molecule de glucoză şi fructoză. Dacă în structură zahărului aceste molecule sunt legate între ele, în cazul mierii ele sunt libere, prin urmare organismul nostru le absoarbe fără niciun consum energetic. Dacă pentru zahăr e nevoie de un efort minim al metabolismului pentru a desface dizaharidele în monozaharide, în cazul mierii hidroliza dintre moleculele de glucoză şi fructoză este deja făcută de albine", a explicat Mihaela Bilic. "Asa se face ca 1 lingurita zahar = 4-5 grame = 16-20 calorii, iar 1 lingurita miere = 8-10 grame = 25-30 calorii", mai spune nutritionistul.