Mihai Bendeac zice ca are fantezii sexuale cu Denise Rifai. Actorul a dezvăluit amănunte picante din viata sa amoroasă presarata cu Viagra

Mihai Bendeac a acceptat în cele din urmă să participe la poadcastul lui Cătălin Măruță și a făcut declarații incendiare despre vedetele din România. Actorul a dezvaluit ca are o slăbiciune pentru Denise Rifai, prezentatoarea de la Kanal D.

Bendeac a afirmat că are fantezii sexuale cu moderatoarea de la postul deținut de turcii de la Dogan. "Mamă, cât de bună e Denise Rifai! Nu pe întrebări, neapărat. E bine rău! Am fantasme sexuale cu ea. Îți vine s-o iei și s-o pui acolo pe masă!", a spus Bendeac la poadcastul lui Măruță. Juratul de IUmor a dezvăluit amănunte picante despre relațiile sale de iubire din viața sa.

"Am avut până acum, la 38 de ani, doar trei relații mari și late. Cea mai lungă a fost de un an, alta a fost de trei luni și ultima a fost când aveam 27 de ani și a durat doar o lună. De la 19 ani, ochii mei nu mai văzut prezervative. Mă mir că am scăpat până acum. Am avut Chlamydia de vreo două ori. Mie nu mi-e frică de pastile, am luat tot ce e pe fața pământului. Am luat și Viagra. Dar nici analize nu am curaj să fac de șase ani! Eu am o problemă mare cu relațiile. Mă îndrăgostesc tare de tot la început. 24 de ore sunt artificii, se consumă tot. După care se duce tot! Asta e problema mea!", a mai declarat Bendeac.