Mihai Trăistariu strânge bani pentru a fi criogenat: "Vreau să mă trezesc în viitor!"

Cântărețul Mihai Trăistariu (42 de ani), devenit celebru peste hotare datorită vocii sale, a explicat de ce strânge bani pentru a fi criogenat când o să ajungă la bătrânețe.

„Crigenarea, ca și clonarea, sunt domenii controversate și puțin discutate în România. Eu am descoperit întâmplător, pe internet, subiectul, l-am studiat, am văzut că există deja oameni criogenați. Un baschetbalist din America a dat tonul, acum 40-50 de ani, avea un cancer terminal și i-au găsit unii această soluție", a povestit cântărețul.

"Eu, văzând articolul, evident că am studiat un pic problema. Mie îmi plac chestiile astea. Eu am făcut matematică, fizică. Undeva, peste ani de zile... Nu acum. Au încercat cercetătorii niște experimente pe animale și, din păcate, când îi dezgheață, nu rezistă. La ora asta nu avem tehnologia necesară să mențină în viață o ființă. Decât să mori, să fii îngropat, există și această variantă. Eu, văzând lucrurile astea și neplăcându-mi moartea clasică mă enervează și înmormântarea clasică - zic că poate fi o șansă. Eu n-o fac decât pentru că mă fascinează viitorul și văd tehnologiile noi și îmi imaginez cum va fi peste 500-1000 de ani", a adăugat el.

„S-ar putea să fie fascinant, să te trezeșți într-o lume care nu e a ta, o lume care va fi fabulos de faină, într-o schimbare permanentă, tu să fii primitiv printre ei, dar să fie atât de fain încât să îți dorești. Iar eu îmi doresc asta. Le-am spus și prietenilor apropiați. La 60-70 de ani mă criogenez. Se plătește, e vreo 70.000 de euro să-ți criogenezi tot corpul sau 30.000 de euro doar capul. Există această șansă. Sunt deja 50-60 de oameni criogenați care s-au băgat acolo. Erau bolnavi și au găsit varianta asta. Decât să moară și să fie înmormântați, poate în 100 - 200 de ani vor fi treziți, li se vindecă și boala, și vor trăi alte vremuri. Eu vreau să trăiesc alte vremuri. Îmi doresc să mă trezesc în viitor și să trăiesc viitorul", a mai explicat Mihai Trăistariu.