Muzica populară e un butoi cu pulbere! Cinci mari cântăreţi au ajuns la o explozie de jigniri, bârfe şi replici scandaloase

Scandalurile se ţin lanţ de câteva zile. Invidii, bârfe, calomnii şi jigniri inimaginabile, toate acestea au fost expuse public în emisiunile tv "de specialitate". Interpretii de folclor au ajuns să se bălăcărească public. De câteva zile, artiştii s-au dezlănţuit cum n-au mai făcut-o niciodată şi au început să împroaşte cu noroi unii în alţii.

Cântăreaţa Steliana Sima (56 de ani) a pornit hora acuzaţiilor! Invitată la o emisiune tv, ea l-a desfiinţat pe colegul Gheorghe Turda (73 de ani), caracterizându-l drept: "mincinos, parşiv şi îmbârligător". Gheorghe Turda nu s-a lăsat mai prejos şi i-a răspuns colegei sale, în aceeaşi notă, scandalul fiind în toi. "De la bărbaţi pornea toată bârfa. Fiecare cum îşi aşterne, aşa doarme! A intervenit invidia. Mie, gradul de general mi l-a dat preşedintele. După plecarea ei, ansamblul a rămas fărâmiţat, nu se va mai putea repara niciodată", a declarat Gheorghe Turda.

Nu a trecut nici o zi de la scandalul Steliana Sima cu Gheorghe Turda, că în horă au intrat alte două vedete de top din muzica populară. De data aceasta spiritele s-au încins mai tare ca niciodată! Maria Dragomiroiu (65 de ani) a acuzat-o pe Elena Merişoreanu că este "mincinoasă, invidioasă şi răutăcioasă", într-o altă emisiune tv.

Elena Merișoreanu (71 de ani) a luat foc la auzul acuzațiilor aduse: "Maria Dragomiroiu este plină de bani! Ea nu a fost angajată decât puțin timp, prin tinerețe, undeva la Scornicești, cum să aibă pensie?! Să zică merci că are și atât (n.r. 1200 lei). Dar să vii tu să te vaiți că ai pensie mică, când tu îți arăți ce bogății ai pe acasă. Vile, terenuri vândute, o casă la Vâlcea. Nu e suficient că faci reclamă Farmacia Inimii?! Păi ea se vaită de bani?! Nu-l are pe Dumnezeu în sufletul ei. Să-i fie rușine!"

Merișoreanu și-a continuat atacul furibund și la adresa soțului Mariei, impresarul Bebe Mihu: "Nu am de ce să fiu invidioasă eu pe ea, că eu nu am despărțit pe nimeni. Nu am luat bărbatul uneia pe care a lăsat-o Bebe cu un copil. Ea nu are prieteni în folclor, numai în muzica ușoară. Ea cântă din păr, așa îi zicea lumea!" La randul lui, Mihu a taxat imediat: "Cum vă permiteți să vorbiți de fosta mea familie? Eu și Maria ne-am întâlnit când eram divorțați, iar fosta familie în viața ei nu m-a vorbit de rău. Vă rog, doamna Elena, nu împroșcați cu noroi în familia noastră. Trebuia să vorbiți doar de Maria Dragomiroiu, nu și de familia mea".

În atacul ei, Elena Merișoreanu a lovit-o dur și pe Saveta Bogdan: "Sunt foarte dezamagită de comportamentul Mariei Dragomiroiu. Și ea a zis de mine și de Saveta Bogdan. Eu nu sunt Saveta Bogdan, că eu nu am dansat la bară!" Saveta Bogdan s-a dezlănțuit cu o mulțime de invective, făcând-o cum i-a venit la gură: "Sunt foarte suparată pe Elena Merișoreanu, care vorbește prostii! Eu nu am dansat la bară! Să-i fie rușine! Pe toată lumea vorbește de rău. E o intrigantă, o bârfitoare și o invidioasă! Elena Merișoreanu nu-și vede de bătrânețea ei, că nu poate să mai meargă cu picioarele. Face rău la oameni! Dacă o văd o scuip în ochi!"