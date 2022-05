Noua emisiune a lui Dan Negru a rupt în audiență un show cu Jador, Loredana și alte 50 de vedete: "E ca erecția, când o ai se vede!"

Ediția de „Jocul cuvintelor cu Dan Negru" a plasat Kanal D pe primul loc în audiente, la nivel Național In intervalul orar 22:30 - 24:00, Kanal D a fost lider de piață, pe targetul Național, înregistrând 4,4% rating și 15,6% cota de piață. O medie de 772.000 de telespectatori din întreaga țară au urmărit ieri "Jocul cuvintelor cu Dan Negru", în fiecare minut al difuzării.

În minutul de aur, înregistrat la 22:30, aproape un milion și jumătate (1.494.000) de telespectatori urmăreau cu interes emisiunea care antrenează mintea românilor. Programele difuzate miercuri, pe întreaga durata a zilei, au plasat Kanal D pe locul doi în topul televiziunilor din România, cu 2.1 puncte de rating și 12,5% cota de piață, la nivel Național, conform Kanal D.

„Sunt dezamăgit. Am auzit că au fost aseară la tv Loredana și Jador într-un show cu alte 50 de vedete. Îmi plac show-urile foarte scumpe pentru că ele îl contrazic pe Isărescu prăpăstiosu' care crede că n-are balta pește. Am aflat apoi că s-a uitat mai multă lume la studentul de la 'Jocul Cuvintelor' decât la Jador. Trist! Dacă nici manele nu mai 'este' ce a fost... Bunicii manelelor de azi, Adrian Minune și ăilalți, rupeau audiența când apăreau. O știu din proprie experiență, am fost acolo. Pentru că educația e ca erecția: când o ai, se vede...", a scris Dan Negru pe Facebook.