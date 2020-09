O asistentă medicală a fost manechin timp de 25 de ani: "Mă mândresc cu peste 10 titluri de miss"

Gianina Petrescu, în vârstă de 40 de ani, este cel mai cunoscut manechin din Argeş şi deţine un adevărat record de longevitate în lumea modei: a fost manechin de la 14 până la 39 de ani. Gianina are numeroase titluri de miss la activ.

De profesie asistent medical generalist pediatru, Gianina are numeroase premii la concursurile naţionale şi internaţionale de miss şi a apărut pe coperţile mai multor reviste importante. Am vorbit cu Gianina despre profesia ei şi despre cariera impresionantă în modelling, o carieră întinsă pe parcursul a 25 de ani. „Am practicat cu drag, meseria de asistent medical timp de doi ani la o grădiniţă de la Valea Ursului-Bascov, însă din păcate grădiniţa s-a închis, lucru ce m-a afectat mult, deoarece eram foarte ataşată de copii şi ei de mine. Îmi place foarte mult să lucrez cu copiii, să fiu pe lângă ei, să-i îngrijesc. Empatia dusă la extrem m-a făcut să aleg această meserie de asistent medical. Pentru mine este o bucurie să empatizez cu oamenii, în special cu copiii. Probabil că şi sufletul meu a rămas la fel de copilăros", spune Gianina.

De asemenea, timp de doi ani, Gianina a fost asistent medical la un club de fotbal din comuna argeşeană Bascov. În 2019, Gianina a fost asistentul medical al unui concurs internaţional de tenis de la Piteşti, unde au participat jucători din 15 ţări. Însă pasiunea cea mai importantă din viaţa Gianinri este şi o să rămână scena. „Lumea modellingului este pasiunea mea eternă. De ce? Pentru că această lume m-a propulsat în carieră, m-a construit că femeie din toate punctele de vedere, mi-a şlefuit viziunea şi modul de viaţă în cel mai bun mod", spune Gianina Petrescu.

Cum a început totul? „De la vârsta de 14 ani, când am concurat la mai multe concursuri de frumuseţe, o parte dintre ele fiind câştigate de-a lungul timpului. Mă mândresc şi în ziua de astăzi cu peste 10 titluri de miss". În 2002, Gianina a luat locul 2 la finala naţională de la Miss Italia nel Mondo, unul dintre cele mai importante concursuri de frumuseţe din lume, organizat fără întrerupere din 1990. Tot în 2002, Gianina a luat locul doi la concursul naţional Miss Insieme. Cel mai emoţionant concurs de miss a fost pentru Gianina în vara lui 2007, în Piaţa Vasile Milea, la Miss Party Open Here, când mii de oameni au aplaudat-o minute în şir, acesta fiind şi criteriul de alegere a primului loc.

De mai mulţi ani, Gianina Petrescu este prezentatoarea Festivalului Internaţional de Modă Culorile Toamnei, festival organizat anual la Piteşti de 25 de ani şi al cărui preşedinte este cunoscutul creator de modă Cătălin Botezatu. Este cel mai mare şi mai vechi festival de modă din România destinat tinerilor designeri. După cum precizează Gianina, „de ani de zile am bucuria de a fi prezentatoarea acestui foarte important festival de modă, unde de fiecare dată preşedintele juriului a fost Cătălin Botezatu. Este o onoare şi o mândrie să fac parte din echipa acestui festival de prestigiu". Iar directorul artistic al festivalului este Valeria Coman, o neobosită căutătoare şi promotoare de talente în lumea modei. Valeria Coman este şi cea care a descoperit-o pe Gianina acum mai bine de 25 de ani. „Doamna Valeria Coman a fost ca o a doua mamă pentru mine", spune Gianina Petrescu.

Printre zecile de diplome câştigate de-a lungul anilor se regăsesc Diplome de merit şi excelenţă în activităţile culturale - artistice studenţeşti în Centrul Universitatea Piteşti, cele de la Casa de Cultură - Casă Studentului, diplome de merit în realizarea şi organizarea festivalului naţional şi internaţional de modă Culorile Toamnei- alături de principala organizatoare, Valeria Coman, cea care i-a fost mentor încă de la început de drum, alături de care Gianina a colaborat la multe concursuri şi prezentări de modă în toată ţara şi la mai multe evenimente peste hotare.

Timp de 10 ani, Gianina a fost director turism intern în cadrul uneia dintre cele mai importante agenţii de turism din Piteşti. În 2012, Gianina a apărut pe coperta revistei Avantaje. Gianina Petrescu a avut sute de apariţii în presa locală şi naţională. Ultima experienţă ca manechin pentru Gianina a fost în 2019, când a fost imaginea unui brand de haine româneşti. „Deşi dau dovadă de maturitate şi de stăpânire de sine sunt o persoană vulnerabilă şi o romantică incurabilă. Starea mea de spirit depinde, printre alte lucruri, şi de vremea de afară. Nu fumez. Şi niciodată nu port pălării", spune Gianina într-o scurtă autocaracterizare.

Şi tot Gianina adaugă: „Pasiunea aceasta pentru modelling a devenit un stil de viaţă în toţi aceşti ani, este o pasiune ce mi-a adus multe satisfacţii şi bucurii, pot spune că Dumnezeu m-a iubit în această privinţă. Iar toate experienţele şi momentele speciale din lumea modei m-au învăţat că frumuseţea este vastă, că e minunat că oamenii sunt diferiţi şi că eu am mult mai multe de arătat decât am crezut vreodată. Am avut parte de proiecte minunate precum: profesor mers scenic, îndrumător frumuseţe, Partea preferată din toată această poveste a fost întotdeuna sesiunea foto. Îmi place mult să pozez- mă relaxează mult".