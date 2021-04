Obiceiul care îl ţine pe Donald Trump departe de dormitorul superbei Melania

Donald Trump are un dormitor decorat după propriile doleanţe. Potrivit cărţii "The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump", fostul preşedinte american şi soţia lui, Melania, nu mai împart de ceva timp aceeaşi cameră.

Donald Trump doarme într-un dormitor unde pereţii şi covoarele au o culoare ceva mai închisă, în timp ce Melania preferă albul şi culorile deschise. Membrii familie Trump lucrează împreună şi uneori merg împreună în vacanţe, dar, dincolo de toate astea, sunt obişnuiţi să aibă propriul spaţiu.

„Ivanka, soţul ei, Jared, şi cei trei copii ai lor au propriul lor conac la Bedminster, clubul de golf privat al lui Trump de peste cinci sute de acri din New Jersey. „Donald şi Melania nu sunt obişnuiţi să îşi răsfeţe nepoţii, să îi invite în patul lor dimineaţa, aşa cum George H. W. Bush şi soţia sa, Barbara, obişnuiau să facă cu nepoţii lor". Cartea, care conţine interviuri cu mai mult de o sută de persoane din cinci ţări, oferă, de asemenea, un portret fără precedent al fostei doamne.