Părul castaniu, interzis la Osaka a decis un tribunal japonez în cazul unei eleve care „nu avea părul suficient de negru"!

Ziuanews a relatat in urma cu cateva zile despre cum se pregatesc guvernantii, din varii interese, dar in special mercantile, in folosul propriu, sa protejeze "parandaratul" marilor organizatori de spectacole din Romania, in plina pandemie, in acelasi timp, excluzand de la masa tratativelor si de la imparteala a 75 de milioane de euro micile entitati din domeniul entertainmentului.