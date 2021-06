Pepe, despre căsnicia cu Oana Zăvoranu: „Cea mai mare greşeală din viaţa mea. Numai tâmpenii spune"

Pepe vorbeşte despre căsnicia sa cu Oana Zăvoranu, după ce şi ea a făcut dezvăluiri în podcastul cu Cătălin Măruţă. Cei 11 ani de relaţie, dintre care 5 de căsnicie, sunt parcă şterşi cu buretele de cei doi care nu au reuşit să ajungă la un consens după divorţul pronunţat în 2011.

După ce Oana Zăvoranu a vorbit de Pepe în cadrul podcastului lui Cătălin Măruţă, a venit şi rândul lui să-i răspundă, tot în cadrul unui podcast, dar al prietenului Damian Drăghici. „Mi se pare cea mai greşeală din viaţa mea. Ea e cea mai mare greşeală din viaţa mea, dar am învăţat foarte multe şi, învăţând foarte multe din această greşeală, de aceea nu vreau să mai am legătură cu ea. Mă uit în trecut şi nu îmi vine să cred: 'Mă, ce dracu a fost în capul meu?'. Nu-mi pare rău, că eu pentru dragoste şi iubire mă cert cu toată lumea. Dar când arunci cu noroi mi se pare mult. Nu a mai fost să fie, de ce mă ataci? Am văzut acum câteva zile, numai tâmpenii spune. Dacă aş sta să le dezvolt, i-aş da motiv să apară la televizor", a declarat Pepe, în faţa lui Damian Drăghici.