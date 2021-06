Poveste ca în filme: Averea unui gălățean în așteptarea Veronicăi! Nimeni nu a știut ce se ascunde in casa lui

Monica Macovei publica pe facebook un text in care indeamna judecatorii la nesupunere in fata deciziilor CCR. Nu ar fi chiar ceva iesit din comun din partea fostului ministru al Justitiei daca privim in urma, la istoria scandalurilor provocate inclusiv la Bruxelles. Dar postarea Monicai Macovei trebuie citita in aceeasi cheie cu atitudinea si "directivele" procurorului general Gabriela Scutea, care pot fi consultate AICI. Ca atare, atacul e "deplin": Macovei indeamna judecatorii, iar Scutea procurorii.