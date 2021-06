Povestea extraordinara a tinerei care a plonjat cu masina in lac dupa ce a baut zdravan. E o pictorita cunoacuta din Iasi

O tanara a fost salvata de la inec sambata dupa-amiaza, dupa ce a plonjat cu masina in Lacul Ciric, de langa Iasi. Un politist local a sarit sa o scoata din masina. Tanara consumase bauturi alcoolice si a pierdut controlul autoturismului pe care il conducea.

Politistul local Cristian Neculau a vazut scena si a sarit rapid in apa pentru a o salva pe tanara. A reusit cu greu sa ii tina capul la suprafata, apoi sa o aduca la mal. A primit ajutorul unui tanar care se afla intamplator in zona. Femeia a fost salvata, insa rezultatul alcooltesului a aratat o concentratie de 1.09 mg/l alcool pur in aerul expirat. Tanara este Cristina Cezara Moraru. Este un artist plastic cunoscut, ale carei lucrari au fost expuse in numeroase expozitii personale sau de grup.

"Ca tanar artist, daca vrei sa pleci cu ideea ca vrei sa traiesti din arta, trebuie sa calci pe cioburi descult. E foarte dificil. Cel putin in Iasi", declara, in urma cu doi ani, Cristina Cezara Moraru. A mostenit talentul artistic de la tatal sau, care e politist, dar caruia ii placea foarte mult sa picteze. Cezare are si o pasiune pentru litere si literatura, pe care a mostenit-o pe linie materna. Spunea ca atunci cand se aseaza in fata panzei de pictat trebuie sa asculte muzica. "Imi pun un fundal muzical. Starea, am nevoie de un substrat inainte de a incepe sa pictez. Si intentia. Dar fara muzica, nu pot picta, nu reusesc", declara Cristina Cezara Moraru, care ar fi suferit recent o depresie in urma divortului de sotul sau, care e chirurg plastician.