Povestea unei lovituri de maestru. Cum s-a luat la trântă Jeff Bezos cu tabloidul care i-a dezvăluit relaţia extraconjugală

Bloomerg a publicat în exclusivitate un extras din volumul "Amazon Unbound: Jeff Bezos and the Invention of a Global Empire”, scris de Brad Stone. Acesta spune povestea loviturii de maestru date de fondatorul Amazon tabloidului Enquirer, care a dezvăluit detalii intime ale relaţiei extraconjugale cu o moderatoare de televiziune.

„Să ridice mâna cel care a avut o săptămână mai grea decât mine", şi-a început Jeff Bezos şedinţa cu echipa S, directorii companiei Amazon, pe 14 februarie 2019. Enquirer tocmai publicase mesaje intime şi fotografii cu el şi amanta sa. "Povestea este nelalocul ei. Eu şi cu MacKenzie avem conversaţii mature şi sănătoase despre asta. Ea este bine, la fel şi copii. Media nu-şi mai încape în piele de bucurie. Toate astea ne distrag de la muncă aşa că mulţumesc că v-aţi văzut de treabă".

Aventura extraconjugală a şefului lor a stârnit o undă de şoc la vârfurile companiei mai ales că în ultima perioadă observaseră unele schimbări la el -şedinţele de planificare anuală erau amânate sau anulate şi mai erau şi heliporturile pentru care Amazon ceruse autorizare în New York City and Arlington,Virginia. După cum ştiau deja cu toţii, noua iubită, Lauren Sanchez, era pilot de elicopter. Semnale de schimbare apăruseră şi înainte ca Bezos să anunţe divorţul de soţia sa pe Twitter, pe 9 ianuarie - şeful Amazon voia să transfere drepturile de vot către acţionarii principali.

Purtătorii de cuvânt ai companiei au disputat însă speculaţiile că deciziile de afaceri aveau vreo legătură cu viaţa personală a fondatorului. Bezos crease însă un imperiu de miliarde şi îşi făcuse duşmani mai ales prin prisma articolelor din publicaţia Washington Post - printre ei, administraţia Trump şi prinţul saudit Mohammed bin Salman, după moartea jurnalistului Jamal Khashoggi.

Istoria curtării şi mariajului său cu MacKenzie, o romancieră absolventă la Princeton, a făcut parte din imaginea publică a lui Bezos care glumea pe marginea vieţii sale celibatare, spunând că cineva trebuie să-l salveze dintr-un turn. Totuşi dacă Bezos şi-a creat un studio de film şi apărea la marile evenimente din industrie, soţia prefera o viaţă discretă şi îl însoţea rareori. În 2016, Jeff Bezos s-a fotografiat alături de Sanchez şi soţul ei de atunci, Patrick Whitesell, preşedintele unei agenţii de talente,la o petrecere, după ce studioul a avut primul câştigător de Oscar.

Sanchez era, dimpotrivă, o personalitate efervescentă şi sociabilă. Cei doi aveau să descopere că au multe în comun: s-au născut amândoi la Albuquerque, părinţii lui s-au cunoscut la o bancă unde lucrase şi o rudă a ei, tatăl lui Sanchez a avut o şcoală de zbor, iar mama sa a supravieţuit unui accident aviatic. Sanchez a fost reporter, moderatoare TV (Good Day la Fox News) şi a avut roluri minore în filme (Fight Club). Are trei copii din două mariaje. În 2018, compania sa de elicoptere Black Ops Aviation a început să producă clipuri documentare pentru Blue Origin a lui Bezos. Tot atunci, Lauren i-a mărturisit fratelui său mai mare Michael relaţia cu Bezos.

Lauren a fost prezentă la lansarea unei rachete a companiei spaţiale în acea vară şi a contribuit la un clip inspiraţional în care se aude vocea lui Bezos pe acorduri U2: „Nevoia de explorare se află în profunzimea fiinţei noastre". Relaţia lor se desfăşura şi în mediul digital - cei doi îşi trimiteau mesaje şi imagini de natură sexuală. Fără să bănuiască ce va urma, Lauren i le-a arătat şi fratelui său Michael,un manager de talente. În 2018, tabloidul Enquirer îşi revenea după o perioadă catastrofală.

Directorul ziarului David Pecker şi compania-mamă American Media Inc. (AMI) erau în atenţia procurorilor federali din New York pentru acuzaţii că ar fi încălcat legislaţia de finanţare a campaniilor electorale. David Pecker ar fi cumpărat drepturile de publicare a poveştilor despre infidelităţile prietenului său Donald Trump, o practică numită „catch and kill". Editorul principal al ziarului, Dylan Howard, jurnalistul acid din spatele unor dezvăluiri-bombă despre celebrităţi, a fost cel care a propus drept represalii la articolele din WP despre AMI săparea în viaţa personală a celui mai bogat american.

În septembrie 2018, Michael Sanchez i-a trimis un mail prietenei sale Andrea Simpson, reporteră AMI: un prieten care lucrează pentru un „afacerist de rangul lui Bill Gates" are imagini compromiţătoare cu el şi o actriţă minoră căsătorită. Vrea o sumă de şase cifre pentru ele. Michael i-a ţinut în şah mai multe săptămâni şi în cele din urmă le-a oferit fotografii blurate -Simpson a bănuit despre cine e vorba, iar Sanchez i-a confirmat. Au semnat un contract de 200.000 de dolari americani care prevedea că ziarul îi va proteja identitatea ca sursă. Enquirer a aflat singur cine este amanta după ce şi-a trimis reporterii pe urmele lui Bezos şi l-au surprins coborând din avionul său privat împreună cu Lauren.

Povestea despre Bezos a fost întâmpinată cu entuziasm, dar şi nelinişte la sediul AMI din Manhattan -compania era în procedură de protecţie de faliment din 2010 şi era înglodată în datorii. Eforturile sale de a obţine o investiţie din partea Arabiei Saudite pentru achiziţionarea Time nu dăduseră roade. Anthony Melchiorre, partenerul acţionarului majoritar, un fond de investiţii din New Jersey, se temea de noi acţiuni legale împotriva ziarului. În acel an în septembrie, AMI semnase un acord de neîncepere a urmăririi penale cu Departamentul american de Justiţie în afacerea cu poveştile îngropate despre Trump în schimbul cooperării cu autorităţile federale - acestea îl anchetau pe avocatul lui Trump, Michael Cohen.

Pecker era încântat de ştire - se lăuda cu "cel mai bun material jurnalistic scris vreodată de Enquirer" şi că „fiecare articol va fi o nouă lovitură mortală pentru Bezos". În acelaşi timp, se temea foarte tare şi, prevăzător, a cerut ca povestea să fie "100% verificată". Acum nu mai trebuia decât să se decidă când să publice. În acea toamnă, jurnaliştii Enquirer au rafinat detaliile cu Michael Sanchez care, în plus, le-a dat ponturi despre planurile de călătorie ale cuplului. El le-a promis şi cireaşa de pe tort: o imagine cu bărbăţia şefului Amazon. Avea să fie o cacialma - Sanchez le-a arătat o imagine oarecare luată de pe un site de adulţi pe FaceTime.

„Tot ce am făcut a fost pentru protecţia lui Jeff, Lauren şi a familiei mele. Nu aş vinde pe nimeni", a spus Michael respingând ideea că şi-ar fi trădat sora. Relaţia lor era la vedere - era o chestiune de timp până ar fi aflat toată lumea. Ulterior, Sanchez avea să dezvăluie FBI-ului că n-a avut niciodată o fotografie cu părţile intime ale lui Bezos. Pe 7 ianuarie 2019, Bezos şi Lauren primeau un mesaj de la editorii Enquirer: "Vă scriu ca să vă cer un interviu despre aventura voastră". Lauren a apelat la Michael care i-a propus să fie reprezentantul ei în relaţiile cu Enquirer, având în vedere că-i cunoştea pe editori - în acest scop au semnat un contract de 25.000 de dolari pe lună. Apoi Michael l-a anunţat pe Howard. Fiind convins că este protejat de contractul de confidenţialitate cu AMI, juca la ambele capete.

Bezos a jucat mai dur - a luat legătura cu consultantul său de securitate Gavin de Becker şi cu avocatul acestuia specializat în industria divertismentului, Marty Singer. PR-ul Amazon urma să anunţe divorţul lui Bezos pe Twitter pe 9 ianuarie: „S-a produs o schimbare în vieţile noastre. După o perioadă de explorare iubitoare şi separare de probă am decis să divorţăm şi să continuăm să ne împărţim atribuţiile ca prieteni". Deşi Enquirer apărea lunea, Howard l-a convins pe Pecker să dea drumul poveştii online în aceeaşi seară: "Şeful Amazon divorţează după legătura amoroasă cu soţia unui mogul de film". În următoarele zile au curs articolele în care erau dezvăluite mesajele intime dintre cei doi.

Michael a cerut un armistiţiu: AMI să nu mai publice nimic în schimbul accesului paparazzi la fotografii cu Lauren şi prietenele sale pe un aeroport. Bezos era departe de a fi satisfăcut şi, bănuind represalii politice pentru articolele din WP, l-a însărcinat pe Becker să afle de unde a obţinut tabloidul mesajele sale private. Becker era un as în domeniu - a fost consultant prezidenţial şi al unor personalităţi publice importante şi autorul mai multor cărţi despre psihologia violenţei. Bezos făcuse o carte a sa, "The Gift of Fear: Survival Signals That Protect Us From Violence" (Darul fricii - Semnale de supravieţuire care ne protejează de violenţă", lectură obligatorie pentru directorii săi.

Becker l-a mirosit repede pe Michael după ce a vorbit de câteva ori cu el. N-a stat pe gânduri şi şi-a publicat bănuielile în Daily Beast, o publicaţie deţinută de un prieten a lui Bezos. Dar a făcut mai mult decât să-l arate cu degetul pe Michael: a prezentat şi un alt scenariu care îl punea pe şeful Amazon în contrast cu adversarii săi jurnalistici. Ancheta Enquirer era legată de campania lui Trump împotriva WP: „indicii puternice trimit către motive politice". Articolul a mers la ţintă: panicat chiar şi de cea mai mică aluzie la o conspiraţie politică împotriva lui Bezos, care ar fi ameninţat acordul cu procurorii, Pecker l-a implorat pe Howard să cadă la înţelegere cu tabăra cealaltă.

Howard a tratat cu avocatul lui de Becker, Singer, căruia i-a promis că Enquier nu va mai publica nimic dacă Bezos infirmă motivaţiile politice. Singer a vrut să ştie ce mai are tabloidul, iar Howard i-a descris nouă fotografii private obţinute de la sora sa. Doar că jurnalistul a plusat: avea şi un selfie cu bărbăţia lui Bezos. Echipa lui Bezos nu s-a lăsat intimidată: a publicat în WP un articol care arăta spre Michael ca sursă şi sublinia din nou motivele politice. Pecker i-a cerut lui Howard să facă ceva - Melchiorre, managerul fondului de investiţii, e furios. „Povestea nu trebuie în niciun fel înţeleasă ca formă de şantaj sau ceva de acest fel. Este în interesul ambelor părţi să se înţeleagă având în vedere spectrul acuzaţiilor legale din jurul afacerii", i-a spus Howard la telefon lui de de Becker, cu care de acum negocia direct.

Pe 7 februarie, avocatul lui AMI a trimis pe mail o propunere prin care echipa lui Bezos să se angajeze la o dezminţire publică, iar în schimb tabloidul nu mai publică mesajele private şi fotografiile. Bezos l-a considerat din capul locului o tentativă de extorcare şi şi-a anunţat echipa că avea de gând să publice un răspuns pe site-ul Medium. Eseul numit „Nu, mulţumesc, domnule Pecker" l-a lăsat cu gura căscată pe vicepreşedintele afacerilor corporative. „Ieri mi s-a întâmplat ceva frapant. Mi s-a făcut o ofertă imposibil de refuzat. Sau cel puţin aşa şi-au închipuit oamenii de la vârful National Enquirer", a scris Bezos dezvăluind corespondenţa sa cu publicaţia.

"Iată contextul: Faptul că sunt proprietarul Washington Post este un complexifier (factor de complexitate, termen inventat de Bezos -n.red). Este un lucru inevitabil faptul că anumiţi oameni puternici ce au experienţa ştirilor WP ajung să tragă concluzia greşită că sunt inamicul lor". Soluţia lui Bezos a avut omisiuni - de parcă povestea nu era nici despre o relaţie extraconjugală, nici despre înşelătoria fratelui lui Lauren şi nici despre disperarea AMI - iar asta pentru că Bezos a conceput o lovitură de maestru PR, se arată în extrasul din cartea lui Roger Stone, publicat de Bloomberg.

Bezos s-a prezentat drept apărătorul presei şi oponentul „reputaţiei AMI de a face o armă din privilegiile jurnalistice, ascunzându-se sub protecţii importante şi ignorând principiile şi scopul jurnalismului autentic". Nu s-a oprit totul aici: De Becker a scris un nou articol în care a mai dezvăluit un strat de adevăr - saudiţii au piratat telefonul lui Bezos. AMI n-a mai avut de ales şi a fost obligat să-şi dezvăluie sursa.