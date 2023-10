Premoniție sumbră: ultima poză postată de Matthew Perry pe rețelele sociale

Matthew Perry, îndrăgitul actor care a jucat rolul lui Chandler Bing în "Friends", a murit, scrie CNN. El avea 54 de ani. Perry a murit după ce s-ar fi înecat accidental, sâmbătă, la locuinţa sa din Los Angeles, potrivit Los Angeles Times, care citează surse din poliţie.

Nu există suspiciuni privind un act criminal, au declarat sursele pentru LA Times. Perry ar fi murit înecat în jacuzzi. Cu cinci zile înainte, pe 23 octombrie, el postase o imagine pe Instagram cu el în jacuzzi. "Oh, deci apa caldă care se învârte în jurul tău te face să te simți bine? Eu sunt Mattman", a scris el în dreptul ultimei poze pe care a postat-o înainte de tragicul deces. După succesul cu serialul Frienda, Matthew Perry a fost de două ori la centru de reabilitare pentru a-și trata dependențele, în 1997 și 2001. De altfel, primul capitol din cartea lui de Memorii se intitulează I should be dead - Ar fi trebuit să fiu mort.