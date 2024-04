Presupusa amantă a lui Silvestru o ia în derâdere pe Diana Șoșoacă: "Tu - grasă, 136 kg în viu... Eu - frumoasă, deșteaptă, sexi, empatică, slăbuta"

Elena Valentina Cioancă, presupusa amanta a lui Silvestru Șoșoacă, a pus tunurile pe fosta parteneră a acestuia. După ce a botezat-o, ironic, "Dianina", Elena Cioancă a umplut rețelele de socializare cu postări despre toate momentele controversate din trecutul Dianei Șoșoacă.

O parte dintre postări au fost redistribuite și de Silvestru Șoșoacă. Într-un clip video devenit viral, Elena Cioancă susține că este "amanta care nu exista sau exista doar în minți bolnave. Psihiatria se audeeee???". Rivala Dianei Șoșoacă a redistribuit în ultimele ore zeci de mesaje cu opinii negative la adresa senatoarei independente, de la presupuse afaceri cu guvernul României până la circuitul banilor pentru partidul S.O.S. Senatoarea spune că gelozia ei ar fi fost justificată și că Silvestru ar fi avut o amantă blondă de mai bine de un an

"Dianino eu am, ce tu nu ai. Fii atentă:

Tu: grasă, 136 kg în viu, cu partid construit de soț, urâtă, mincinoasă, frustrată, PETROMUL, NĂSTASE, DIJMĂRESCU.

Eu: frumoasă, deșteaptă, sexi, empatică, slăbuta, numai bună de măritat, cu partid construit pe forțe proprii. Nu am vândut PETROMUL, nu am fost în guvernul Năstase, nu am fost în nicio funcție a statului român. Nu am mama mare masoancă în clubul celor 33 din Franța, Bilderberg, stăpânii lumii, nu am admiratori care sa îmi pupe pozele, poate unii care îmi pupa doar mâinile în semn de respect la cele mai înalte întâlniri politice.

Nu am păpat banii fraierilor de romani, făcând circ în Parlamentul Romaniei - Camera Deputaților pe bani publici. Nu mi-am dat soțul afară din casă, nu l-am scos din partid, nu umblu cu Țuțurici nopțile pe străzi, nu merg în cluburi de manele cu Țuțurici și nu umblu pe stradă cu interlopi așa cum faci tu....

Nu umblu cu hoți de portofele de pe la Bruxelles, nu ți-am furat soțul. Tu singură l-ai mazilit și acum te plângi că umblă cu blonde pe stradă. Ești geloasa, ai probleme mari ?", a spus presupusa amantă.

Se pare că blonda pe care Silvestru Şoşoacă a plimbat-o cu mașina cu doar câteva ore înainte să introducă acțiunea de divorț se numește Elena Valentina Cioancă, are 38 de ani și este președintele unei formațiuni politice numite Uniunea Familiei Românești.

Partidul este poziționat ca unul cu "tentă naționalistă", care militează pentru păstrarea valorilor tradițional-creștine. În 2012, pentru o scurtă vreme a fost vicepreședinte al organizației de Bistrița a partidului Forța Civică, condus de Mihai Răzvan Ungureanu, care ulterior a ajuns premier și șef al SIE. La acea vreme, presa o denumise "blonda lui MRU", potrivit românia tv.