Răzbunarea cruntă a unui amant părăsit şi pedeapsa pe care a primit-o

Un recidivist din Oradea şi-a şantajat fosta amantă şi s-a răzbunat pe ea făcând-o de râs în familie, pe Facebook şi pe stradă. Bărbatul a fost condamnat la doi ani şi şase luni de închisoare şi la plata a 5.000 de euro daune morale, dar sentinţa nu este definitivă.

O poveste de amor între un orădean condamnat cu suspendare într-un alt dosar penal şi o femeie căsătorită s-a încheiat în instanţă pentru bărbatul care n-a ştiut să-şi gestioneze frustrarea după ce femeia a ales să rămână cu soţul ei. Relaţia extraconjugală dintre cei doi a durat aproape doi ani, cu intermitenţe.

Când femeia a decis să rupă relaţia extraconjugală, bărbatul i-a solicitat în repetate rânduri, prin apeluri telefonice şi mesaje scrise, să divorţeze de soţul ei şi să reia legătura. Femeia a refuzat, iar bărbatul a trecut la şantaj, ameninţând că, dacă nu se va întoarce la el, va distribui imagini indecente cu ea, obţinute de acesta pe parcursul relaţiei.

„Ai o jumătate de oră să vii acuma seara...Nu vii am încheiat definitiv şi lumea te va cunoaşte...şi nu postat...voi trimite la fiecare separat (...) Dacă îţi permiţi sami închizi....scuză-ma...am sa arat lumii intreaga ta fata (...) Este ultima ta sansa sa raspunzi...sau pun toate pozele ce le am cu tine pe fb...cu nume adresa telefon (...)Am incercat sa vorbim...a, sa trimit poze cu tine la toti oamenii pe care ii stii...copii barbat...cunostinte rude...imi pare rau...dar nu trebuia să-ti bati joc de mine", i-a transmis individul femeii (n. red. - ortografia este cea a autorului), potrivit considerentelor sentinţei penale pronunţate de Judecătoria Oradea.

Cum ameninţările n-au convins-o pe fosta amantă să se întoarcă la el, individul a postat pe pagina sa de Facebook şi a trimis unui nepot din America şi fiului femeii înregistrările şi pozele compromiţătoare. Şi nu a făcut-o de râs doar în mediul online. Din declaraţia persoanei vătămate a mai reieşit faptul că inculpatul a afişat în cartierul Velenţa (...) mai multe afişe ce conţineau imagini cu ea, mesaje prin care era denigrată de către inculpat care îi supraveghează locuinţa şi o urmăreşte prin oraş", se mai arată în considerentele deciziei citate.

Fosta amantă l-a dat în judecată pe şantajist. Bărbatul a recunoscut că a trimis familiei femeii imagini cu ipostazele intime în care aceasta a fost surprinsă, că mesajele şi pozele depuse de aceasta la dosar corespund adevărului, în sensul că el le-a scris şi trimis/postat şi că în mai multe rânduri a fost în zona unde locuieşte fosta amantă pentru a o aştepta şi pentru a vorbi cu ea.

În apărarea sa, bărbatul a motivat că a făcut toate acestea pentru că era foarte nervos şi suferea de depresie din cauza despărţirii (...). Aceasta îi promisese că va divorţa de soţul ei şi va face copii cu inculpatul, făcându-l astfel să se îndrăgostească de ea", după cum se arată în considerentele aceleiaşi decizii. Bărbatul plăteşte acum cu vârf şi îndesat pentru faptele sale, mai ales că are la activ şi o condamnare de un an şi două luni de închisoare cu suspendare, într-un alt dosar, sentinţă rămasă definitivă în 2015,.

În martie, anul acesta, Judecătoria Oradea a revocat suspendarea sub supraveghere şi a dispus executarea pedepsei anterioare, coroborând-o cu cea pronunţată în actuala speţă, pentru şantaj şi violarea vieţii private. Judecătoria Oradea l-a condamnat, astfel, la doi ani şi şase luni de închisoare închisoare cu executare. Judecătoria Oradea l-a obligat şi la plata unor daune morale către fosta amantă a cărei imagine a fost terfelită de bărbat. "Instanţa apreciază că suma de 5.000 de euro (echivalent în lei la cursul BNR de la data plăţii) reprezintă o reparaţie echitabilă şi suficientă pentru prejudiciul moral suferit de persoana vătămată". Sentinţa nu este însă definitivă, putând fi atacată cu apel.