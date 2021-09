Radu Banciu, jigniri la adresa tatălui Emmei Răducanu: " Cred că dăduse jaf la o bancă. Așa a ajuns finanțist!"

Realizatorul TV Radu Banciu l-a atacat grosolan pe tatăl tenismenei Emma Răducanu. În emisiunea sa de la Look TV, prezentatorul l-a jignit în termeni duri pe Ion Răducanu. Radu Banciu a comentat în stilu-i caracteristic despre familia câștigătoarei de la US Open, din acest an.

Plecat din România în Canada, Ion Răducanu s-a mutat cu soția sa în Marea Britanie pe vremea cand Emma era destul de mică. "La doi ani înțeleg că a plecat giuleșteanul de taică-su din Canada spre Londra. Mare finanțist, înțeleg, rapidistul nostru. Ion, pentru presa străină Ian. Atât de tâmpiți sunt unii, nu au pic de cultură. Peste tot vezi că îl cheamă Ian. Așa îl cheamă prin Anglia sau Canada. Pe el îl cheamă Ion, să fim corecți aici. Chinezoaica noastră, da, evident. Pentru că pe maică-sa o cheamă Renee. Atenție, se scrie cu doi de e aici, indiferent de dicționarul în care te uiți. Înțeleg că și asta se ocupă tot cu domeniul finanțelor.

Acuma să mă ierte, cred că taică-su dăduse un jaf la o bancă. Așa a ajuns finanțist. Și la banca la care dăduse el jaful, chinezoaica lucra. S-au împrietenit ca ăia din Casa de Papel și s-au dus în Marea Britanie. Englezii habar nu aveau de tenis, nu au mai avut o jucătoare de tenis de... Se uită la Emma Răducanu englezii cum se uitau la regină când avea 23 de ani. Inclusiv regina, inclusiv premierul Angliei au felicitat-o. Ea e româncă, România și China ar trebui să scrie. Nu Canada, nu Marea Britanie. Sigur, are accent englezesc pentru că e de la doi ani acolo", a spus Radu Banciu la emisiunea sa.