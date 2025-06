Totul despre metabolism: cum functioneaza si cum il poti optimiza?

Metabolismul este un cumul de reactii chimice care se produc in organism, al caror scop este acela de a: transforma hrana in energie necesara pentru procesele celulare, converti hrana in "materie prima" pentru proteine, lipide si nu numai, dar si de a elimina rezidurile. Metabolismul se refera, cu alte cuvinte, la procesul de a converti / transforma alimentele in energie, iar aceasta energie ii permite corpului sa functioneze.

Persoanele care au un metabolism rapid sunt cele folosesc caloriile mult mai rapid decat acele persoane cu un metabolism mai lent. Un mod excelent prin care iti poti accelera metabolismul este prin miscare (exercitii fizice).

Ce este metabolismul?

Concret, metabolismul este alcatuit din toate procesele prin care organismul foloseste energia. Printre acestea se numara digestia, respiratia, dar si cresterea masei musculare ori depozitarea grasimilor.

Potrivit expertilor, metabolismul se refera la toate acele reactii chimice care au loc in corpul uman, pentru a schimba sau pentru a folosi energia.

Cateva exemple majore in ceea ce priveste metabolismul sunt:

• Descompunerea carbohidratilor, proteinelor si grasimilor din alimente, pentru eliberarea energiei.

• Schimbarea sau modificarea nitrogenului (care este in exces) in produse reziduale.

• Descompunerea sau modificarea unor substante chimice in alte substante si faptul ca acestea ajung in interiorul celulelor din corp.

Cum functioneaza metabolismul?

De fiecare data cand mananci, enzimele din celulele corpului actioneaza impreuna pentru a transforma hrana in energie care mentine functiile organismului. Metabolismul este precum un "motor" de reactii chimice, care mentin corpul uman in viata. Viteza la care functioneaza acest motor, insa, variaza de la o persoana la alta.

Cei cu un metabolism lent tind sa aiba un surplus de calorii, care sunt stocate in corp ca grasime. Pe de alta parte, cei cu un metabolism rapid ard mai multe calorii si au riscuri mai mici sa acumuleze cantitati mari de grasime.

Cum functioneaza metabolismul, in functie de varsta

Metabolismul este responsabil atat pentru pierderea, cat si pentru acumularea kilogramelor in plus, el fiind responsabil pentru transformarea alimentelor consumate in energie. Vestea proasta este ca, pe masura ce inaintam in varsta, metabolismul incetineste si nu putem face nimic pentru a-l accelera. Putem insa sa il ajutam, facand alegeri intelepte si sanatoase atunci cand vine vorba despre dieta.

Cum afecteaza varsta metabolismul?

Pe masura ce inaintezi in varsta observi ca acumularea kilogramelor se petrece intr-un ritm mult mai alert? Incetinirea metabolismului ar putea fi vinovata pentru modul in care organismul se comporta.

Metabolismul la 20-30 de ani

Corpul nu inceteaza sa se dezvolte dupa implinirea varstei de 18 ani, ci dezvoltarea continua si dupa 20 de ani, mai ales la nivelul sistemului osos si la nivelul musculaturii. Cresterea stimuleaza metabolismul, ceea ce inseamna ca se ard calorii chiar si atunci cand te odihnesti.

In concluzie, la 20 de ani este mult mai usor sa iti mentii silueta intrucat metabolismul este aliatul tau de pret si arde caloriile din inertie.

Metabolismul la 30-40 de ani

Inaintarea in varsta incetineste metabolismul. Totodata, muschii care sustin oasele isi pierd din volum, ceea ce inseamna ca nivelul de grasime pe care organismul o depoziteaza creste. Slabiciunea musculara debuteaza odata cu implinirea varstei de 30 de ani.

Studiile sugereaza ca schimbarile de la nivel muscular sunt responsabile pentru schimbarile metabolice. Daca metabolismul incetineste, ai nevoie de mai putina energie, deci ar trebui sa mananci mai putin.

Rareori se intampla insa ca, dupa 30 de ani, sa reduci cantitatea de alimente consumata la 20 de ani. Asadar, apare grasimea, care de cele mai multe ori se depoziteaza pe abdomen si in jurul taliei.

In jurul varstei de 40 de ani, nivelul de estrogen si progesteron scade considerabil, ceea ce inseamna ca si metabolismul devine mai lent. Pentru a-ti mentine greutatea, este absolut necesar sa reduci aportul caloric dupa implinirea varstei de 40 de ani. Daca ai un stil de viata activ si practici sport, e suficient sa renunti la 150 de calorii, insa daca ai un stil sedentar, trebuie sa renunti la mai multe calorii.

Metabolismul la 50-60 de ani

In jurul acestei perioade, menopauza se instaleaza, ceea ce inseamna ca metabolismul sufera din nou modificari. Studiile au dovedit ca, dupa instalarea menopauzei, este mai dificil pentru organism sa metabolizeze grasimea asa ca o depoziteaza.

Cum poti sustine metabolismul pe masura ce inaintezi in varsta

Un stil de viata activ, precum si o dieta sanatoasa te vor ajuta sa iti mentii silueta in ciuda trecerii anilor.

Mananca alimente bogate in vitamine si minerale, de preferat din natura: cereale integrale, fructe, legume, miere de albine. Evita alimentele procesate.

Practica sport in mod regulat si fa miscare zilnic. Poti merge la sala o data la cateva zile si, in restul timpului, poti merge mai des pe jos ori poti renunta la lift in favoarea scarilor. Cu cat faci mai multa miscare, cu atat mai mult iti vei ajuta metabolismul.

Din ce procese este alcatuit metabolismul?

Metabolismul este alcatuit din doua procese: catabolism si anabolism. Este important sa retinem ca, cu cat metabolismul este mai rapid, cu atat corpul uman are nevoie de mai multe calorii. Metabolismul este motivul pentru care unii oameni pot manca multe alimente fara sa ia in greutate, pe cand altii par sa aiba nevoie de putine alimente pentru a acumula grasime.

Catabolism (n.r. dezasimilatie)

Catabolismul, care poate fi denumit si dezasimilatie, este procesul raspunzator cu transformarea moleculelor complexe ale substantelor energetice in molecule simple, cu scopul obtinerii de energie.

Anabolism (n.r. asimilatie)

Anabolismul, adica asimilatia, este procesul metabolic care permite folosirea substantelor nutritive obtinute in timpul catabolismului, cu scopul ca energia sa fie consumata. Concret, anabolismul este sinteza tuturor compusilor de care celulele au nevoie.

Clasificare metabolism

Metabolismul poate fi clasificat in functie de rolul pe care il are in organism - producerea unor substante esentiale sau nu pentru supravietuire.

Metabolism primar (fundamental)

Metabolismul primar este implicat direct in producerea unor substante necesare pentru supravietuire.

Metabolism secundar (laturalnic)

Metabolismul secundar este cel implicat in producerea unor substante fara de care organismul poate supravietui.

Ce este rata metabolica

Rata metabolica este cantitatea de energie chimica eliberata de organism in timpul desfasurarii unei activitati. Aceasta energie este masurata in calorii. De cele mai multe ori, insa, sunt folosite kcal adica kilo-caloriile pentru masurarea energiei. Rata metabolica poate fi influentata de o serie de factori precum dieta, statusul hormonal, activitatea fizica desfasurata ori unele probleme de sanatate.

Rata metabolica poate fi accelerata pe fondul activitatilor fizice, anxietatii, sarcinii sau febrei. Pe de alta parte insa, rata metabolica poate fi incetinita de depresie, apatie sau infometare.

Viteza metabolismului nostru este cunoscuta, in termeni de specialitate, sub numele de rata metabolica. Ea reprezinta numarul de calorii pe care il ardem, intr-o anumita perioada de timp - cu alte cuvinte, este cantitatea de energie pe care o persoana o foloseste sub forma caloriilor.

Rata metabolica poate fi impartita in mai multe categorii, iar una dintre ele este rata metabolica bazala. Pe langa aceasta, exista si:

• Rata metabolica in repaus ("resting metabolic rate"), adica rata metabolica minima necesara pentru a mentine corpul in viata si in functiune, cat timp persoana este in repaus. In medie, rata metabolica in repaus reprezinta aproape 50-75% din totalul cheltuielii energetice.

• Efectul termic al alimentelor - este numarul de calorii arse in timp ce corpul digera si proceseaza alimentele. Acest efect termic reprezinta aproximativ 10% din totalul cheltuielii energetice a organismului.

Efectul termic al exercitiilor fizice - este vorba de o crestere a caloriilor pe care le ardem in timpul exercitiilor.

• Activitatea termogeneza sau NEAT - se refera la numarul de calorii necesare pentru anumite activitati, altele decat exercitiile fizice. Acesta include schimbarea posturii, statul in picioare si mersul.

Ce este rata metabolica bazala

Rata metabolica bazala este necesarul caloric pentru mentinerea functiilor organismului in stare de repaus. Circulatia sanguina, respiratia si mentinerea temperaturii corporale sunt procese care necesita un numar de calorii.

Rata metabolica bazala este un factor care influenteaza in mare parte rata metabolica, precum si necesarul caloric pentru mentinerea, scaderea sau cresterea greutatii. Aceasta este rata metabolica in timpul somnului sau in timpul repausului profund. Este vorba despre rata metabolica minima necesara, pentru a se mentine plamanii in functiune, pentru ca inima sa pompeze sangele, pentru ca creierul sa functioneze si pentru ca tot corpul sa se incalzeasca.

Factori care influenteaza metabolismul

Exista numerosi factori care pot influenta metabolismul bazal, accelerandu-l sau, dimpotriva, incetinindu-l. Acesti factori se numara printre cei care pot afecta rata metabolica - viteza cu care functioneaza metabolismul - adica numarul de calorii pe care le arzi/consumi intr-un anumit interval de timp, pentru a-ti asigura metabolismul de baza (ea este numita si cheltuiala energetica):

Varsta

Pe masura ce inaintam in varsta, masa musculara scade si tesuturile adipoase se maresc procentual. Asadar, arderea caloriilor este incetinita, intrucat se stie ca masa musculara creste viteza cu care organismul arde calorii. Cu cat avansezi in varsta, cu atat mai lenta este rata metabolica si acesta este unul dintre motivele pentru care oamenii tind sa ia in greutate pe masura ce imbatranesc.

Sexul

In general, barbatii au mai multa masa musculara si mai putine tesuturi adipoase, in comparatie cu femeile. De aceea, acestia au un metabolism mai accelerat de cele mai multe ori.

Masa musculara

Cu cat o persoana are o masa musculara mai mare, cu atat organismul ei arde mai multe calorii.

Dimensiunile corpului

Cu cat persoana are un corp mai mare, cu atat acesta arde/consuma mai multe calorii.

Indicele de masa corporala

Si indicele de masa corporala influenteaza rata metabolica. Cu cat acesta este mai mare, cu atat mai mari sunt nevoile energetice ale organismului, ceea ce inseamna ca se ard mai multe calorii.

Temperatura din mediul inconjurator

Cand corpul uman este expus la frig (deci temperaturi mici), el trebuie sa arda mai multe calorii pentru a impiedica scaderea temperaturii corporale.

Statusul hormonal

Si activitatea hormonala din organism modifica rata metabolica. De pilda, tiroxina, adica un hormon eliberat de glanda tiroida, accelereaza metabolismul. Asadar, pacientii care sufera de hipertiroidism au un metabolism mai accelerat, de aceea slabesc adesea in ciuda apetitului crescut. Si adrenalina poate creste temporar rata metabolica. De aceea, metabolismul persoanelor care sufera de anxietate este de multe ori mai accelerat.

Activitatea fizica

Toate miscarile corpului au nevoie de calorii. Cu cat esti mai activ din punct de vedere fizic, cu atat corpul tau va arde mai multe calorii. Metabolismul tau se va accelera in felul acesta.

Dereglarile hormonale

Sindromul Cushing si hipotiroidismul pot sa incetineasca rata metabolica si pot creste riscul ca persoana care sufera de o astfel de afectiune sa ia in greutate.

Cum poti accelera metabolismul

Metabolismul poate fi accelerat prin sport, dieta, dar si unele suplimente alimentare. Pe langa acestea, exista si alte modalitati prin care metabolismul poate fi accelerat pret de cateva ore.

Accelerarea metabolismului prin sport - cele mai eficiente exercitii

Orice miscare pe care o faci arde calorii. Este adevarat ca nu poti influenta prea mult metabolismul bazal, insa poti arde mai multe calorii prin intermediul sportului. Cu cat practici mai multe exercitii fizice, cu atat mai multe calorii arzi. Totodata, cu cat sunt mai intense exercitiile practicate, cu atat mai accelerat este si metabolismul dupa antrenament.

Antrenamentele de tip aerobic sunt cele mai eficiente atunci cand vine vorba despre arderea caloriilor. Mersul pe bicicleta, inotul si plimbarile sunt activitati de tip aerobic - este nevoie de cel putin 30 de minute de astfel de activitat, zilnic, pentru ca metabolismul sa fie reglat.

De doua ori pe saptamana, specialistii ne recomanda si exercitiile cu greutati. Aceste exercitii mentin si chiar maresc masa musculara, ceea ce inseamna ca si metabolismul este accelerat. Si activitati aparent banale, precum mersul pe jos si urcatul scarilor pot contribui la arderea caloriilor.

Accelerarea metabolismului prin dieta

Unele alimente pot accelera metabolismul. De pilda, alimentele foarte picante au acest efect, de aceea ar trebui sa le introduci in dieta daca vrei sa slabesti. Si cofeina are aceeasi influenta asupra metabolismului, fie ca este vorba despre cafea, fie ca vorbim despre ceai negru sau verde.

Este foarte important de mentionat ca o dieta saraca in calorii (mai putin de 1200 Kcal pe zi) incetineste metabolismul, din cauza ca organismul reduce arderile cu scopul de a-si pastra rezerve de energie. Asadar, dieta ideala pentru metabolism este una echilibrata, nicidecum drastica.

Accelerarea metabolismului cu suplimente alimentare

Suplimentele alimentare pot fi folosite pentru accelerarea metabolismului. Cele mai eficiente suplimente in acest sens contin cofeina.

Totodata, unele vitamine si minerale pot sa ajute metabolismul, facandu-l sa functioneze eficient. Iata cateva exemple de suplimente (vitamine si minerale) ideale pentru mentinerea functiilor corpului, inclusiv pentru metabolism:

• Un supliment cu complexul de vitamine B - Expertii spun ca vitaminele din complexul B indeplinesc multe roluri esentiale in ce priveste metabolismul energetic. O deficienta la nivelul unei vitamine din complexul B le poate afecta pe celelalte vitamine, lucru care poate perturba metabolismul unei persoane. Vitamina B12 este esentiala pentru metabolismul proteinelor si grasimilor. Ea are nevoie de vitamina B6 si de acid folic pentru a functiona in mod corespunzator. Totodata, vitamina B6 ajuta la metabolizarea proteinelor. In plus, tiamina (vitamina B1) ajuta organismul sa metabolizeze grasimile, proteinele si carbohidratii.

• Un supliment cu vitamina D - Cercetarile sugereaza ca vitamina D poate sa ajute la controlul glicemiei si la ameliorarea rezistentei la insulina in cazul persoanelor cu diabet zaharat. Doua studii au analizat vitamina D in raport cu greutatea, la femeile varstnice si la copii. Ambele cercetari au aratat ca acei participanti cu mai multa grasimea in corp aveau un nivel mai mic de vitamina D in comparatie cu cei cu mai putina grasime.

• Suplimentele cu fier - Corpul uman are nevoie de fier pentru crestere, dezvoltare si metabolism. Fierul este vital pentru functionarea corecta a celulelor si pentru crearea anumitor hormoni. Daca o persoana are niveluri scazute de fier, asta inseamna ca la muschi nu ajunge o cantitate suficienta de oxigen. Fibrele musculare care au prea putin oxigen nu pot sa arda grasimea, pe post de "carburant", asa cum ar trebui sa o faca, prin urmare, carentele de fier afecteaza metabolismul optim.

• Suplimentele cu magneziu - Expertii spun ca fara magneziu, reactiile chimice care produc energie in corp nu pot avea loc. Acest lucru inseamna ca magneziul este esential pentru metabolism si pentru productia de energie.

Curiozitati despre metabolism

Iata cateva lucruri interesante pe care ar trebui sa le stii despre metabolism:

• Un metabolism lent este rareori responsabil pentru kilogramele in plus acumulate.

• In general, persoanele foarte slabe au o rata metabolica bazala mai mica, ceea ce inseamna ca ard mai putine calorii in repaus.

• O metoda eficienta de accelerare a metabolismului consta in cresterea masei musculare.

• Metabolismul este reglat de glanda tiroida, localizata la nivelul gatului.

• Menopauza poate incetini metabolismul. Vezi mai puţin

Mircea Drăgan

(kinetoterapeut)