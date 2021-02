Reţeta secretă de şniţele a lui Cătălin Scărlătescu: „Dacă o brevetam azi eram milionar!"

Cătălin Scărlătescu a povestit că ideea pentru o reteta speciala de snitezele i-a venit în urmă cu mai bine de 17 ani, iar totul s-a întâmplat la o terasă la care era bucătar. Acum isi da seama ca daca ar fi brevetata reteta i-ar fi adus bani buni.

„În 2003 înnebunise lumea cu crochete de pui, reţeta asta era bestseller la noi pe terasă. La un moment dat, un client a cerut să fac ceva la gujoanele de pui, să fie mai altfel. M-am întors nervos în bucătărie, am luat o pungă de fulgi de porumb care era pe acolo şi am dat cu ea de perete şi de masă. Am auzit cum s-au zdrobit alea şi mi-a venit ideea să le dau prin crocantul obţinut. Aşa mi-a venit ideea. Dacă brevetam ideea atunci eram milionar azi", a spus Scărlătescu.

Reţeta secretă a lui Cătălin Scărlătescu constă în crusta pe care şniţelele le au. Acesta a povestit că bucăţile de carne trebuie asezonate cu sare, piper şi alte ierburi aromatice în funcţie de preferinţe. Acestea se cufundă în amestecul pe bază de unt şi apoi se tăvălesc prin crocantul obţinut din fulgii de porumb cu miere, zdrobiţi cât mai fin, apoi se prăjeşte totul într-o baie generoasă de ulei.