Recorduri sexuale consemnate în istorie, dintre cele mai scandaloase la vremea lor

Curtea de Apel Bucuresti a stabilit pentru marti, 26 ianuarie, termen pentru pledoriile finale in procesul privind finantarea campaniei electorale pentru alegerile prezidentiale din 2009. In acest dosar, Elena Udrea, fost deputat si fost ministru al Dezvoltarii, este judecata pentru instigare la luare de mita si spalare a banilor.

Victor Ciutacu si Alexandru Cumpanasu au fost actorii principali ai unui scandal mediatic in care cei doi s-au acuzat reciproc ca au luat mita, Cumpanasu in campania electorala, si Ciutacu pentru emisiunile sale la postul TV. In studio mai erau prezenti avocata Alice Draghici si fostul ministru al justitiei, parlamentarul PSD, Robert Cazanciuc.