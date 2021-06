Rusia reinvie autoritatea care aduna betivii de pe strada. Dusi in centre speciale, sunt ajutati sa se trezeasca, apoi pusi sa plateasca

Rusia a decis sa reinvie institutia denumita "Vatrezviteli" care aduna betivii de pe strada si ii duce in locuri special amenajate in care raman pana se trezesc. Tot ei vor fi obligati sa plateasca pentru "cazare", scrie jurnalistul Vitalie Cojocari pe Facebook.

Acesta precizeaza ca este una din cele mai discutate stiri in presa rusa. Ce este socant, este faptul ca pot fi luati si de acasa pentru a fi dusi in aceste centre, nu doar de pe strada, mai noteaza jurnalistul. Potrivit acestuia, aceste centre de trezire au fost desfiintate in 2011: "De la 1 ianuarie 2021 au fost reinfiintate, iar acum rusii discuta despre normele de functionare. In jurul acestor Centre de trezire s-a construit in perioada comunista un adevarat folclor. S-au scris romane, s-au facut filme! In minte imi vine "Afonea" un film despre betivi. Chestia este ca nu stiu cum, dar aceste filme care voiau sa prezinte decaderea umana cauzata de alcool ii pictau pe alcoolici in culori... simpatice.

Institutia Вытрезвитель/Vatrezviteli a fost infiintata in timpul Imperiului Tarist. Apoi au fost preluate de puterea sovietica. Simplist vorbind, betivii erau adunati de pe strazi, dusi in anumite locuri, care nu erau neaparat inchisori, lasati sa se trezeasca. A doua zi erau lasati sa plece. Bine, unii puteau fi ajutati sa se trezeasca fiind udati cu furtunul, exista si un medic care le lua pulsul sa nu intre in coma. Cei care pareau zurbagii, ajungeau dupa gratii. Era un penitenciar in toata regula, tot un fel de Вытрезвитель/Vatrezviteli, dar carora li se spunea Обезьянник/Obiezeanik, de la obeziana/maimuta.", isi incheie Vitalie Cojocari postarea.