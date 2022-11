Scandalul sexual din TVR ia amploare. Mesaje explicite ale jurnalistei acuzate de hărțuire: "Te vreau și vreau să facem de toate pe viu!"

Trei parghii pe care Romania le are la dispozitie pentru a intra în Schengen. Intrarea Romaniei in Schengen nu este un „privilegiu" pe care Romania il cerseste de la cineva, ci un drept de care trebuia sa se bucure de peste 11 ani. Avantajele intrarii in spatiul Schengen pentru Romania sunt primordial economice, cu efect direct asupra cresterii nivelului de trai a tuturor romanilor, afirmă pe Facebook europarlamentarul Cristian Terheș.