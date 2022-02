Scenă lesbi cu soția lui Ilie Nastase incurajata de tenisman: "Sărut-o și bagă-i mâna la..."; "Mi-a dezgolit sânii și m-a agresat sexual..."

Ioana Năstase descrie cum a trecut prin clipe greu de imaginat, sâmbătă, 19 februarie, când a fost agresată sexual, de față cu soțul ei, într-un restaurant din Capitală.

Partenera de viață a lui Ilie Năstase a dezvăluit întregul scenariu de coșmar prin care a trecut. Ioana și Ilie Năstase s-au despărțit, iar fosta glorie a tenisului românesc a fugit în Paris, Franța, cu un bilet doar dus, fără nicio explicație. Înainte de asta, între cei doi a existat o scandal de pomină, care s-a lăsat cu multe cuvinte grele venite din partea fostului tenismen pentru soția sa.

Sâmbătă seara a fost una de coșmar pentru Ioana Năstase. Aflată la o sesiune de cumpărături împreună cu Ilie Năstase, aceasta l-a însoțit pe fostul tenismen la cină, după ce acesta a spus că îi era foame, deși mâncaseră cu 3 ore înainte. În restaurantul în care se aflau, la masa lor a venit o necunoscută - "o duduie de 1,90 și a zis 'Ilie, Ilie, hai să facem poze', mi-am dat seama că se cunosc -, care a început să-i facă avansuri Ioanei. Așa s-a trezit pipăită, cu sânii dezgoliți și într-o situație stânjenitoare de-a dreptul, chiar de față cu soțul ei, Ilie Năstase, care nu doar că nu a reacționat, ci a și încurajat agresoarea să o sărute, ba chiar să-i mângâie soției părțile intime: "Bagă-i mâna la..."

După acest episod, Ioana fiind revoltată, cei doi s-au îndreptat spre mașină, iar ajunși în parcare, Ioana l-a luat la întrebări pe Ilie Năstase, reproșându-i că nu înțelege cum a fost posibil să nu reacționeze în fața unor astfel de gesturi, că a fost agresată sexual, iar nu a făcut nimic, ba chiar a motivat-o pe femeie să continue. Ioana îi cerea disperată ajutorul lui Ilie, care dimpotrivă o încuraja pe agresoare in scena lesbi. "Mi-a tras fermoarul, am rămas cu sânii dezgoliți. Mi-a pus mâna pe un sân", spune Ioana, care mai adaugă ca Ilie o indemna pe cealalta femeie s-o pipăie la părtile intime.

În acel moment, nervos că i se aduc reproșuri de către soția sa, Ilie Năstase a început să o înjure în toate felurile, cei prezenți în zonă putând auzi discuția aprinsă dintre ei. Cei doi soți au plecat fiecare la casa lui și nu și-au mai vorbit până a doua zi, când Ilie Năstase a anunțat-o că pleacă la Paris, însă singur, fără ea. Ioana Năstase a declarat ca e gata să renunțe la mariaj după întreaga întâmplare. „E dureros și groaznic ce am trăit, am făcut publică chestia asta ca nu pățească și alte femei că mine. Până la mașina i-am spus că nu e frumos ce s-a întâmplat, că orice bărbat ar sari să-i ia apărarea femeii lui, iar el mi-a răspuns foare urat".

Ioana mai povestește din scena respctiva: "A insistat să se așeze la masă. S-a așezat ea lângă mine. La un moment dat m-a întrebat daca vreau să merg la toaletă și i-am zis că nu. A început să insiste, am zis hai să merg. La un moment dat se uita în spatele meu și mi-i a zis: 'Mama, ce fund apetisant ai, ce te-aș ciupi!'. La masă i-a zis lui Ilie că vrea să mă sărute: 'Ilie, Ilie, o sărut că-mi place!'. Am rămas șocată, apoi m-am dat la o parte. Mi-a tras fermoarul de la bluza de trening și am rămas cu sânii pe afară. Când mi-a tras fermoarul, pentru că am rămas cu sănii dezgoliti, și pus mana pe un sân. Femeia i-a zis lui Ilie că mă sărută, iar el a zis: 'Ok, baby'. M-am speriat și am încercat să fug. Patronul a văzut, a recunoscut-o, a luat-o și a dat-o la o parte. Ea nu voia să plece de lângă mine, timp în care patronul încerca să o ia de acolo. Ilie mi-a zis mai apoi că femeia este din Pitești, că a fost și ea model."

Ioana și Ilie Năstase s-au căsătorit în urmă cu doi ani, nășiți de Ciprian Marica și soția acestuia. Relația brunetei cu fostul tenismen a fost presărată de scandaluri, agresiuni fizice și verbale. În vară, cei doi au anunțat că divorțează, însă, până la urmă, Ioana i-a mai dat o șansă soțului ei. Iată că cei doi au ajuns, din nou, la despărțire.