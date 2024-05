Semn rău pentru Eurovisionul Diversității: Câştigătorul Nemo a spart premiul la scurt timp după ce i-a fost înmânat

Eurovision Song Contest, ediţia 68, organizată la Malmo sub semnul diversitatii si al culorilor LGBT, a fost câştigată de Elveţia, prin Nemo, 24 de ani, cu melodia "The Code".

Artistul, imbracat in femeie, cu fusta mini, a spart trofeul când l-a aşezat pe scenă, dar a primit altul în schimb. Câştigătorul Eurovision primeşte trofeul oficial din sticlă al concursului, care are forma unui microfon clasic, cu detalii pictate. De asemenea, câştigătorul primeşte dreptul de a găzdui concursul în anul următor. Nemo a spart premiul fragil la scurt timp după ce i-a fost înmânat, dar a primit unul nou pentru a-l înlocui. "Nu am spart doar codul, am spart şi trofeul", a spus Nemo, râzând, la conferinţa de presă de după victorie.

Primind trofeul de la Loreen, el a spus: "Sper ca acest concurs să se ridice la înălţimea promisiunilor sale şi să lupte pentru demnitate şi pace". Artistul a spart trofeul când l-a aşezat pe scenă. Pentru prima dată în istorie, o ţară a fost descalificată din competiţie, după ce cântăreţul şi rapperul olandez Joost Klein a fost exclus din spectacolul principal din cauza unui incident în care a fost implicată o femeie din echipa de producţie. Un protestatar a fost arestat şi mai mulţi sunt în arest, potrivit Poliţiei, în urma demonstraţiilor din jurul arenei.