Stevie Wonder se mută în Ghana din cauza agitaţiei politice din Statele Unite

Cântăreţul american Stevie Wonder a anunţat că se va muta în Ghana din cauza situaţiei politice din Statele Unite, scrie EFE.

Artistul, originar din Michigan, a spus că i-ar plăcea să se întoarcă să-şi vadă ţara din nou "zâmbind". "Aş vrea să văd acest lucru înainte de a se muta în Ghana, pentru că o voi face". După cum a declarat într-un interviu în emisiunea jurnalistei Oprah Winfrey şi care va fi difuzat la CNN, decizia a fost luată. Winfrey l-a întrebat: "Te vei muta permanent în Ghana?", iar cântăreţul şi compozitorul, al cărui nume real este Stevland Hardaway Morris şi are 70 de ani, a afirmat că o va face.

Autorul celebrelor melodii "You Are the Sunshine of My Life" sau "I Just Called to Say I Love You" a subliniat că nu vrea să-i audă pe copiii lui că trebuie să se roage să fie respectaţi şi apreciaţi: "Ce e asta?". Potrivit mass-media americane, nu este prima dată când muzicianul ia în considerare mutarea în Ghana. În 1994, a spus că simte că are "un sentiment al comunităţii mai apropiat" de această ţară decât de SUA. Wonder a învăţat să cânte la pian, baterie şi la armonică la vârsta de 9 ani şi a semnat un contract cu casa Motown în 1961. De atunci, a câştigat 25 de premii Grammy, unul onorific şi a fost nominalizat de 74 de ori.