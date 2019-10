Surpriza! Cui va lasa Catalin Botezatu toata averea agonisita din moda

Catalin Botezatu s-a lovit in ultima perioada de multe probleme de sanatate, astfel ca, pentru a fi sigur, in caz de orice, ca averea agonisita din moda ajunge pe mainile cui trebuie, designerul si-a facut testamentul. Cui va lasa tot ce are?

Catalin Botezatu a fost operat de urgenta dupa ce i-a fost depistata o tumora. Doctorii au decis sa ii taie jumatate de colon. Pe langa procedura de extirpare a tumorii, creatorul de moda a fost supus si unei proceduri de chimioterapie hipertermica. In timp ce se afla pe patul de spital din Istanbul, Bote a fost napadit de ganduri negre.

Pentru a fi sigur ca averea sa ajunge pe manile cui trebuie, a dorit sa puna la punct unele aspecte ce tin de acest lucru. Desi creatorul de moda nu a dorit de-a lungul vremii sa discute deschis despre bani, ultimele cumpene din viata si-au pus amprenta asupra sa, astfel ca a decis sa faca un act de ultima vointa. Recent, Botezatu a dezvaluit ca si-a facut testamentul, iar averea a fost impartita asa cum a considerat. O parte din ce are se va duce in scopuri caritabile, mai mult de jumatate va merge catre batrani, iar restul este canalizat catre un om drag lui.

„De-a lungul timpului, am facut donatii importante unor institutii din Romania, dar mai ales din afara. Asa ca tot ce ramane, mult-putin, va ajunge acolo unde trebuie. O parte din ce am se va duce in scopuri caritabile. Mai mult de jumatate va merge catre batrani, restul este canalizat catre o persoana draga mie. Prietenii mei stiu deja ca mi-am facut testamentul, totul e scris. Parintii mei nu au nevoie de bani, au tot ce le trebuie pentru cat vor mai trai. Iar mostenitorii mei sunt asigurati", a spus creatorul de moda, conform Viva.ro.