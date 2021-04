Tatal unui jucator inrait de World of Warcraft a angajat asasini virtuali pentru a ucide personajele fiului sau

Tatal unui tanar jucator de World of Warcraft, din China, a angajat asasini virtuali pentru a "lichida" personajele fiului sau, in incercarea de a-i atenua acestuia dependenta de joc.

Scopul era ca tanarul sa fie nevoit sa inceapa de la zero jocul si, astfel, sa decida sa renunte la a sta atatea ore in fata calculatorului. Tanarul de 23 de ani, dependent de jocurile video, isi neglijase studiile si nu avea un loc de munca, asa ca tatal a decis sa gaseasca o modalitate de a pune capat dependentei sale de calculator. Pentru a realiza acest lucru, tatal tanarului a angajat asasini virtuali care erau responsabili de uciderea personajelor fiului.

In acest fel, tatal spera ca fiul sau va renunta la joc, vazand ca personajele sale au fost ucise in mod sistematic si astfel va decide sa isi caute de lucru. Abc.es noteaza ca acest caz din China arata ca in lumea World of Warcraft pot fi descoperite permanent noi "locuri de munca". Practic, exista utilizatori care isi ofera serviciile ca adevarati "hitmani" virtuali pentru a ucide, la cerere, anumite personaje.