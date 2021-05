Triunghiul amoros al lui Bill Gates: Miliardarul petrecea cu știința Melindei un weekend pe an cu amanta!

Miliardarul Bill Gates ar fi avut un acord neobișnuit cu soția sa. Potrivit presei americane, fondatorul Microsoft se întâlnea cu fosta iubită cu binecuvântarea Melindei Gates.

În baza unei înțelegeri cu Melinda, Bill Gates putea să-și vadă, un week-end pe an, fosta iubită, Ann Winblad. Gates a ieșit cu Winblad în 1994 și înainte de căsătorie, el ar fi avut un acord cu soția sa pentru a-și întâlni fosta pentru o escapadă de weekend o dată pe an. „Chiar și acum, Gates are un acord cu soția sa ca el și Winblad să poată menține vie o tradiție de vacanță în doi", scria jurnalistul american Walter Isaacson în 1997.

Potrivit jurnalistului, Gates obișnuia să petreacă weekend-uri lungi cu Winblad la cabana ei de pe plajă, în Carolina de Nord: „Acolo călăreau pe dune, zburau cu deltaplanul și se plimbau pe plajă". Între timp, casa a devenit disponibilă pentru a fi închiriată, dar în actele obţinute exclusiv de New York Post arată că Ann este în continuare proprietară.

Cu toate acestea, nu este clar dacă cei doi și-au continuat tradiția anuală după 1997. Gates și Winblad erau uniți de interesul reciproc față de știință și chiar și după destrămarea relației lor, au rămas aproape. Ann a avut mereu o influenţă uriaşă asupra lui Bill Gates. Atât de mult conta părerea ei pentru el, încât, înainte să se căsătorească cu Melinda, i-a cerut aprobarea.