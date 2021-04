Trupele speciale din Germania au intervenit pentru o jucarie sexuala din cauciuc in forma de grenada

Trupele de genisti ale politiei germane au fost alertate sa investigheze cazul unei grenade de mana, descoperite intr-o padure de langa Passau. In urma cercetarilor s-a stabilit ca obiectul era, de fapt, o jucarie sexuala din cauciuc in forma de grenada, scrie The Guardian.

O persoana care alerga in zona a anuntat autoritatile ca a gasit o punga in padurea bavareza de la granita cu Austria si Cehia, in care se afla un dispozitiv cu forma unei grenade. Echipa de genisti a venit in zona indicata, a inspectat continutul pungii si a stabilit ca este o replica de grenada, din cauciuc. Prezervativele si lubrifiantul din punga i-au ajutat sa stabileasca la ce era de fapt utilizat dispozitivul. "O cautare pe internet a confirmat suspiciunea", a spus politia. "Exista de fapt jucarii sexuale sub forma de grenade de mana".