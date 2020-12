Un barbat a fost ucis de fiul sau in timpul unui joc stupid. Cei doi se plesneau ca sa se amuze

Directorul financiar al unor scoli private din Marea Britanie a murit in urma unui joc stupid cu fiul sau. Cei doi se plesneau cand fiul l-a lovit prea tare pe barbat, iar acesta a cazut, lovindu-se cu capul de asfalt.

Malcolm Callender, in varsta de 48 de ani, se amuza cu fiul sau in varsta de 19 ani, inainte ca tragedia sa se produca. Barbatul s-a intors cu mainile la spate si l-a incurajat pe fiul sau sa-l loveasca, dar adolescentul nu si-a gestionat foarte bine forta si a lovit cu atat de multa putere incat tatal sau si-a pierdut echilibrul, iar in cadere s-a lovit la cap. Potrivit oamenilor legii, tanarul nu si-a dorit deloc sa se joace astfel, dar i-a fost teama sa nu-si dezamageasca tatal. Baiatul a fost arestat chiar la locul tragediei. Dupa incident, martorii l-au auzit pe adolescent strigand: "Trezeste-te tata! Tata te iubesc!"