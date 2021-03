Un medic de la clinica lui Gigi Becali rupe tăcerea si face dezvaluiri din interior despre ce se intampla de fapt acolo

Volodimir Zelenski, presedintele Ucrainei, s-a vaccinat la bustul gol, cu serul AstraZeneca, cu toate ca a trecut deja prin boala. A declarat ca, desi a facut COVID-19, nivelul anticorpilor era foarte scazut. In plus, a vrut sa fie un exemplu pentru cetateni.

Omul de afaceri Ion Tiriac si-a marit averea cu 300 de milioane de dolari in 2020 si a urcat 38 de pozitii in clasamentul miliardarilor din lume dovada ca pandemia de COVID-19 nu l-a afectat deloc din punct de vedere financiar, dimpotriva!

Un cutremur extrem de puternic s-a produs miercuri, 3 martie, in Grecia. Seismul a fost inregistrat in jurul orei 12.15. Potrivit informatiilor preliminare, seismul a avut o magnitudine de 6,3 grade si a afectat in principal Grecia continentala, arata AP.