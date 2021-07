Un model a cheltuit mii de euro pentru operații estetice însă niciun bărbat nu se apropie de ea pentru că este prea frumoasă!

Un model de pe Instagram trăiește o adevărată dramă, după ce a recunoscut că a plătit 20 de mii de euro pe operații estetice pentru a fi plăcută de bărbați, însă este singură de 7 ani. După ce a fost hărțuită emoțional și-a făcut operații de mii de euro pentru a-și găsi un iubit, însă bărbaților le este frică de ea fiindcă este prea frumoasă.

Acest lucru se întâmplă din cauza faptului că bărbaților le-ar fi frică de ea pentru că este mult prea frumoasă. Transformarea suferită este una radicală, iar acest lucru se poate observa cu ușurință. Céline Centino, în vârstă de 26 de ani, este foarte cunoscută pe rețelele de socializare, acolo unde a strâns mai bine de 500 de mii de prieteni virtuali, însă trăiește o adevărată dramă. Nu reușește să-și găsească iubit, iar acest lucru se întâmplă din cauza faptului că este mult prea frumoasă pentru bărbații, care se simt inferiori.

Ea recunoaște faptul că bărbații se simt înfricoșați să se apropie de ea, pe motiv că ar fi inferiori și nu simt că aceasta și-ar dori să formeze un cuplu cu ei. „Merg în oraș cu prietenii mei, bărbații se uită după mine, iar în momentul în care le zâmbesc înapoi și le spun că se pot apropia, niciodată nu fac. Câteodată, când sunt în club mă mai salută, deoarece sunt amețiți din cauza alcool-ului, însă acest lucru nu-l pot lua în calcul". Chiar și atunci când ea reușește să iasă cu un bărbat la întâlnire, aceștia sunt mult prea emoționați pentru a putea conversa sau de a crea o conexiune.

„Mereu sunt timizi, doar după ce vorbim o perioadă se mai liniștesc și devin mai comunicativi. Mi se pare draguț când sunt emoționați la început. Bărbații îmi spun mereu că am o aură foarte puternică care îi face să fie astfel. Atunci când intru într-o cameră, mi se simte prezența" Celine își dorește cu ardoare să găsească un bărbat cu care să înceapă o relație, însă, din păcate, nu reușește să facă acest lucru, iar motivul ar fi frumusețea ei de care suntem cu toții conștienți.

Cu toate acestea, ea nu are un standard de frumusețe sau alte criterii după care își alege bărbații. „Nu am un gen anume de bărbați de care sunt atrasă. Trebuie să fie înalți, măcar mai înalți decât mine, îmi place când sunt amuzanți. Dar nu-mi pasă de cum au părul sau cum arată la față, consider că personalitatea e cea care e importantă.", spune ea. Aceasta a fost discriminată când era copil din cauza aspectului fizic, acesta fiind motivul pentru care ea este foarte deschisă la minte. După ce a cheltuit 20 de mii de euro pe operații estetice care, credea ea, că o vor ajuta să-și găsească un partener de viață, Celine este mai descurajată ca niciodată.

„De când mi-am făcut operațiile estetice au fost câteva persoane care obișuiau să-și bată joc de mine când eram copil, pentru cum arătam, însă eu nu le-am răspuns. Nici nu m-am obosit să fac acest lucru. Eram atât de nefericită cu mine înainte să fac aceste schimbări, mă simțeam foarte urâtă, mă simțeam captivă în corpul meu. Abia acum mă simt bine cu mine și mă simt fericită", a încheiat ea.