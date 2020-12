Un nou monolit a aparut și in Franta. Este al șaselea, dupa cele din SUA, Romania, Anglia si Olanda

Dupa o serie de descoperiri asemanatoate in lume, un monolit de metal si-a facut aparitia in Deux-Sevres din Franta. Obiectul a fost ridicat la Puits d'Enfer, intre Niort si Poitiers, scrie Le Figaro.

Potrivit franceinfo.fr, stalpul metalic masoara in jur de 2,70 metri si 40 de centimetri si cantareste 100 de kilograme. "Structura de metal a fost fixata la sol, infipta intre doua pietre", potrivit site-ului. Autorul acestui nou monolit nu a facut un mister despre identitatea sa. Este vorba de Ludovic, un sudor din regiune. "2020 este un an special, dur. Lumea culturii este acolo, vie. Pentru mine este un simbol cultural inainte de toate", explica el. Artistul povesteste ca a fost inspirat de monolitii care au aparut in lume in ultimele saptamani.

Primul monolit a aparut in Utah, Statele Unite, a fost revendicat de un colectiv cu sediul in New Mexico, The Most Famous Artist. Un altul, in California, ar fi opera a patru artisti. Alte structuri din metal au aparut in Europa dar nu au fost revendicate inca si originea lor este necunoscuta. In Marea Britanie si in Romania, aceste opere inca alimenteaza fanteziile curiosilor. Luni, in Olanda un misterios monolit din metal a aparut in apropiere de o rezervatie naturala, au onfirmat autoritatile. Turistii au descoperit obiectul pe un teren privat in apropiere de rezervatia naturala Kiekenberg, in provincia Frise.