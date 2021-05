"Vaginul" actritei Gwyneth Paltrow a explodat pe noptiera unui barbat din Texas

Intrata in afaceri cu produse de wellness si lifestyle, cunoscuta actrita Gwyneth Paltrow (48 de ani) se confrunta cu o mare problema cu o lumanare intitulata "This Smells Like My Vagina".

Astfel, un barbat din Texas a reclamat-o in justitie pe Gwyneth Paltrow dupa ce a utilizat un asemenea obiect. El a pretins ca lumanarea care "miroase ca zona intima" a actritei i-a explodat pe noptiera, dupa care a ars vreme de 3 ore. Nu au fost raportate urmari de ordin fizic, insa barbatul respectiv, pe numele lui Colby Watson, a cerut despagubiri de 5 milioane de dolari, sustinand ca lumanarile respective sunt defecte si reprezinta un real pericol.