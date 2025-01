Verdictul unui studiu extrem de eficient: Cea mai mare greșeală legată de micul dejun pentru cei care vor să slăbească

Micul dejun este considerat cea mai importantă masă a zilei de mult timp de către nutriționiști, iar un studiu nou prezintă beneficii clare pentru cei care nu întârzie să mănânce dimineața. Realizată în Spania, cercetarea a identificat nivelul optim de calorii necesar la micul dejun.

Prima masă a zilei poate reduce pofta de mâncare înainte de prânz atunci când este echilibrată, iar nivelul de calorii de la micul dejun are un impact direct asupra indicelui de masă corporală, arată studiul publicat în The Journal of Nutrition, Health and Aging. Realizată de cercetătorii din Barcelona, cercetarea arată nivelul optim de calorii pe care ar trebui să le consumăm la micul dejun. Micul dejun trebuie să includă între 20 și 30% din aportul zilnic de calorii.

„Punctul optim" de calorii la mic dejun pentru un bărbat este între 500 și 750 de calorii, iar o femeie ar trebui să consume la micul dejun între 400 și 600 de calorii. Potrivit studiului, aceasta este zona „sănătoasă" legată de cel mai mic indice al masei corporale (IMC) dintre cei care au participat la cercetare. Cei care au mâncat mai mult sau mai puțin la micul dejun sau l-au amânat complet au un indice cu 2-3,5% mai mare decât cei care s-au menținut în zona de mijloc a consumului caloric. Calitatea alimentelor consumate la micul dejun este asociată cu rezultate mai bune ale factorilor de risc cardiovascular, a concluzionat unul dintre cercetătorii spanioli.