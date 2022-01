Vloggerul Dorian Popa, clipe de coșmar în vacanța din Grecia. Românul a fost încătușat: "Aveau mitraliere"

Cunoscutul vlogger Dorian Popa (33 de ani) a relatat pe contul său de Youtube un episod traumatizant pe care l-a trăit în vacanța din Grecia. Conform spuselor sale, Dorian a fost oprit de poliție în timp ce se afla la volan și percheziționat, cel mai probabil dintr-o confuzie.

"În viața mea nu am trăit un moment de panică, am încercat să mă feresc de lucrurile care îți fac rău în viață, tocmai pentru a nu fi nevoie să trec prin așa ceva. În spatele meu vedeam numai roșu și albastru, am tras pe dreapta, nu înțelegeam ce se întâmplă. Îmi fac semn, cobor din mașină și mă chemau către mașina lor, m-am dus spre ei cu mâinile sus.

Mă duc către ei și mi-au zis să mă pun cu fața la mașină, atunci am zis că îmi pun cătușele, mi-au luat mâinile, unul a început să mă percheziționeze. Mi-a scos portofelul, s-au uitat la portofel. Aveau mitraliere, m-au pus să scot actele, eram fericit că am ajuns la ele. Le-am arătat testul PCR, le-am arătat că sunt youtuber", a povestit Dorian Popa pe YouTube.