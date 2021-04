Boris Johnson in scandal uriaş după replica: "No more fucking lockdowns! Să se strângă cadavrele cu miile"

Premierul britanic Boris Johnson se confruntă cu un scandal de proporţii, după ce mai multe surse din guvern susţin că acesta ar fi spus, în toamna anului 2020, că ar prefera mormane de cadavre decât să decreteze un nou lockdown.

„Fără niciun nenorocit de lockdown! Să se strângă cadavrele cu miile", ar fi spus Boris Johnson, conform unor informaţii apărute pe surse în publicaţia The Times. Comentariul lui Johnson ar fi fost făcut la sfârşitul lunii octombrie 2020, în contextul luării deciziei de a decreta un nou lockdown în Anglia pe fondul creşterii numărului de cazuri de COVID-19. Johnson ar fi ameninţat atunci că e ultima dată când va lua o astfel de decizie. Surse ale postului britanic ITV susţin că Johnson a făcut acest comentariu într-un birou din Downing Street, după o întâlnire tensionată cu membrii cabinetului.

Şi surse din cadrul guvernului britanic care au vorbit pentru The Guardian susţin acelaşi lucru, replica lui Johnson fiind auzită de un număr mic de oameni la momentul respectiv. Una dintre sursele The Guardian spune că replica a fost probabil uşor diferită faţă de cea publicată de The Times: „Fără niciun nenorocit de lockdown! Oricare ar fi consecinţele", susţine sursa cotidianului britanic că ar fi spus Johnson. Comentariul premierului, conform acestei surse, a fost făcut la nervi. Boris Johnson a negat că ar fi făcut aceste comentarii, catalogându-le drept „prostii depline". „Ce pot spune e că această ţară s-a descurcat foarte bine cu lockdown-urile şi că au fost foarte dificile pentru oameni", a spus premierul.

Michael Gove, şeful cancelariei lui Johnson, i-a luat apărarea premierului într-o intervenţie avută luni în Camera Comunelor. „Am fost la întâlnirea respectivă...premierul a decis atunci să decreteze un nou lockdown, la fel cum a decis apoi (n. red. - în ianuarie) să decreteze un al treilea lockdown", a spus Gove. „Vorbim de un premier care a fost în spital, la terapie intensivă. Ideea că ar fi spus aşa ceva mi se pare incredibilă. Am fost acolo, nu am auzit aşa ceva", a adăugat acesta. Între timp, opoziţia a condamnat comentariile lui Johnson, iar zeci de britanici care şi-au pierdut pe cineva apropiat în lupta cu COVID-19 au postat pe reţelele sociale poze cu cei morţi, criticându-l pe premierul britanic.