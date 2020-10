Consilierul pentru securitate al lui Donald Trump: China este amenintarea secolului 21

Consilierul pentru securitate nationala al presedintelui Donald Trump, Robert O'Brien, a acuzat miercuri China ca incearca sa fure din Occident cercetarile referitoare la vaccinul pentru Covid-19 si a descris tara ca fiind un rival malign care incearca sa monopolizeze fiecare industrie importanta a secolului 21.

Trump identifica China ca principalul competitor al Statelor Unite si a acuzat Partidul Comunist Chinez ca profita de comert si nu spune adevarul in privinta epidemiei noului coronavirus, pe care o numeste "ciuma chineza". Intr-un atac de 20 de minute impotriva Chinei, O'Brien a a spus unor oficiali militari si de informatii americani si britanici de rang inalt ca China este o putere pradatoare care si-a reprimat poporul si a incercat sa constranga atat vecinii cit si puterile occidentale.

"Partidul Comunist Chinez (PCC) doreste sa domine in toate domeniile si in toate sectoarele...si intentioneaza sa monopolizeze toate industriile care conteaza in secolul 21", a afirmat O'Brien in cadrul Atlantic Future Forum, prin intermediul unei interventii video de la bordul portavionului HMS Queen Elizabeth. "Cel mai recent, PCC s-a folosit de spionajul cibernetic pentru a viza companiile care dezvolta vaccinuri si tratamente destinate Covid-19 in Europa, Marea Britanie si Statele Unite, sustinand totodata necesitatea cooperarii internationale", a spus O'Brien.

China, sub presedintele Xi Jinping, afirma ca Occidentul, si in special Washingtonul, este cuprins de isteria anti-chineza, de gandirea coloniala si pur si simplu de furia ca China este acum din nou una dintre primele doua economii ale lumii. Cresterea economica si militara a Chinei din ultimii 40 de ani este considerata a fi unul dintre cele mai semnificative evenimente geopolitice din vremurile recente, alaturi de caderea Uniunii Sovietice din 1991, care a pus capat Razboiului Rece.

O'Brien a spus ca Occidentul a acordat Chinei concesii timp de zeci de ani, inclusiv apartenenta la Organizatia Mondiala a Comertului (OMC), crezand ca se va deschide din punct de vedere economic si politic, in timp ce isi va reduce propriile bariere impuse companiilor straine. "Din pacate, acestea sunt promisiuni pe care pana in prezent nu le-a respectat. In schimb, liderii PCC si-au dublat abordarea totalitara si economia mercantila, dominata de stat", a spus fostul avocat din Los Angeles, in varsta de 54 de ani".

In 1979, China avea o economie mai mica decat cea a Italiei, dar dupa deschiderea pentru investitiile straine si introducerea reformelor de piata, a devenit a doua cea mai mare economie din lume. China este in prezent lider global intr-o gama de tehnologii ale secolului 21, cum ar fi inteligenta artificiala, medicina regenerativa si polimerii conductori.

Raspunsul Chinei la noul focar de coronavirus, "a sters orice indoieli cu privire la intentiile sale". a spus O'Brien. Acesta a aratat ca China a cooptat organizatii internationale si le-a obligat sa instaleze echipamente chineze de telecomunicatii. El a acuzat Partidul Comunist ca a blocat companiile straine in timp ce le-a subventionat pe cele proprii.

Totodata, consilierul a afirmat ca proiectul international emblematic al Chinei, asa-numita initiativa O Centura, Un Drum, presupunea oferirea natiunilor sarace a unor "imprumuturi nesustenabile" pentru a construi proiecte de infrastructura uriase si nefolositoare, folosind firme si muncitori chinezi. "Dependenta acestor tari de imprumuturile chineze le erodeaza suveranitatea si nu le lasa de ales decat sa respecte linia partidului cu privire la voturile in cadrul ONU si ... alte probleme", a spus O'Brien.