Curtea Supremă cere administraţiei Biden să restabilească politica de imigraţie a lui Trump

Curtea Supremă a Statelor Unite a respins, marţi seară, cererea administraţiei Biden de a întrerupe implementarea politicii privind imigraţia introdusă de fostul preşedinte Donald Trump, forţând mulţi solicitanţi de azil să rămână în Mexic pentru a aştepta audierile din SUA.

Departamentul de Justiţie a cerut Curţii, săptămâna trecută, să amâne reintroducerea politicii, cunoscută ca „Remain in Mexico" (rămâneţi în Mexic, n.r.), susţinând că a fost inactivă mai mult de un an şi că instaurarea ei bruscă „va prejudicia relaţiile Statelor Unite cu partenerii regionali vitali, va perturba serios operaţiunile de la graniţa de sud şi va ameninţa să creeze o criză diplomatică şi umanitară". O curte inferioară a decis reinstaurarea programului, forţând administraţia să apeleze la Curtea Supremă.

Politica avea ca obiectiv descurajarea solicitanţilor de azil, dar cei care s-au opus ei au spus că neagă oamenilor dreptul legal de a căuta protecţie în SUA şi îi forţează să aştepte în oraşele periculoase de la graniţa cu Mexicul. Politica cere solicitanţilor de azil să rămână în Mexic până ce solicitările sunt procesate în SUA, astfel că zeci de mii de oameni din America Centrală au rămas aşteptând în tabere de corturi în locuri ca Matamoros (Mexic), unde au fost înregistrate multe cazuri de jafuri, răpiri şi agresiuni.

Preşedintele Joe Biden a suspendat politica în prima zi a sa de mandat. În plus, Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a anunţat în luna iunie că încheie permanent programul. Administraţia Trump a renunţat în mare parte să mai folosească politica „Remain in Mexico" la debutul pandemiei în urma unui ordin de sănătate publică ce permitea SUA să întoarcă din drum efectiv pe oricine trecea graniţa de sud-vest. Ordinul rămâne în vigoare.

Procurorii generali din Missouri şi Texas au dat în judecată administraţia Biden să reinstaureze politica, susţinând că numărul mare de solicitanţi de azil împovărează stateşe fără ca Departamentul pentru Securitate Internă să îi poată reţine. Missouri şi Texas au mai spus că administraţia Biden nu a trecut corespunzător prin procedurile administrative pentru a încheia politica.

Administraţia Biden a apelat la Curtea Supremă pentru o menţinere de urgenţă a ordinului, dar curtea a negat acest lucru, marţi noapte, pentru că „aplicanţii nu au reuşit să dovedească şansele de succes" că vor câştiga cererea de a anula politica. DHS a transmis că „va respecta ordinul cu bună credinţă". Omar Jadwat, directorul Immigrants' Rights Project of the American Civil Liberties Union, a cerut legislativului american şi Casei Albe să pună capăt programului, la fel şi Paola Luisi, director al Families Belong Together, coaliţie de peste 250 de organizaţii.