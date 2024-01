Democrații își doresc ca Trump să fie candidat. Este cel mai prost păstrat secret din politica americană!

Donald Trump pare de neoprit după ce a cucerit Iowa și New Hampshire, însă rivala sa Nikki Haley nu renunță la cursa pentru nominalizarea candidatului republican la alegerile prezidențiale din SUA.

Fostul președinte american Donald Trump, câștigător clar în Iowa, a câștigat și primarele din New Hampshire în fața contracandidatei Nikki Haley cu 8-10% diferență, conform estimărilor inițiale. După ce au fost numărate 91% din voturi, AP l-a anunțat pe Trump cu 54,9% din voturi, iar pe Haley cu 43,1%. Dar aceasta din urmă "nu se dă bătută", subliniază USA Today, care rezumă doar starea de spirit afișată la momentul discursului ei de marți seara la Concord, în Granite State.

"Sunt o luptătoare. Și sunt agresivă", a avertizat ea după ce l-a felicitat pe fostul președinte american pentru victoria lui. "New Hampshire reprezintă doar primele alegeri primare ale țării. Nu sunt ultimele din țară. Această cursă este departe de a se termina", a adăugat ea. Tonul ofensiv, notează The New York Times, amintea de cel al lui Marco Rubio în 2016, al treilea în Iowa (ca Nikki Haley), al patrulea în New Hampshire și al doilea în Carolina de Sud, care a vorbit de fiecare dată cu energia unui învingător. Totuși, senatorul a renunțat la campanie la mijlocul lunii martie.

Potrivit sondajelor de la urne citate de The Washington Post, trei din zece alegători au menţionat economia și imigrația drept principalele probleme ale campaniei, înaintea politicii externe sau a avortului. Și aproape 50% dintre alegătorii chestionați cred că Joe Biden nu a câștigat cu adevărat alegerile prezidențiale din 2020. Fiecare candidat republican care a câștigat atât în Iowa cât și în New Hampshire a obținut nominalizarea partidului, dar ca semn că fostul ambasador al SUA la ONU rămâne în cursă, Haley a folosit discursul pentru a lansa "unul dintre cele mai puternice atacuri" împotriva adversarului său, notează New York Times.

Aceste atacuri reprezintă "o schimbare deliberată a strategiei care însoțește tranziția la o cursă cu doi candidați", explică cotidianul. Nikki Haley a susținut că republicanii au pierdut în 2018 și 2020 din cauza lui Trump. "O nominalizare a lui Trump este o victorie a lui Biden și o președinție a lui Kamala Harris", a prezis ea. Democrații își doresc sigur ca Donald Trump să fie candidat. Acesta este cel mai prost păstrat secret din politică".

De altfel, Fox News notează că managerul de campanie al lui Joe Biden a reacționat la rezultatele din New Hampshire, estimând că "Donald Trump și-a asigurat nominalizarea GOP [Grand Old Party, porecla Partidului Republican] și că mișcarea MAGA a preluat controlul asupra Partidului Republican". Milionarul a câștigat în ciuda proceselor federale și din Georgia legate de 6 ianuarie, insistă Huffington Post. Dar site-ul scrie - iar speranța lui Nikki Haley poate că de acolo vine - că marja ei la aceste primare "pare considerabil mai mică decât ceea ce au anunțat ultimele sondaje", adică un avans între 16 şi 18 puncte.

Un alt factor: Carolina de Sud. Primarele vor avea loc pe 24 februarie în statul pe care l-a guvernat Haley din 2011 până în 2017. "Alegătorii din Carolina de Sud nu vor o încoronare. Vor alegeri", a spus ea. Cu toate acestea, precizează Huffington Post, sondajele din statul Palmetto îi dau lui Trump un avans mediu de 37 de puncte, iar între timp vor fi primare doar în Nevada și Insulele Virgine. Dar Nikki Haley nu va participa la primarele din Nevada, iar numărul delegaților din Insulele Virgine este neglijabil.

Donald Trump a comentat discursul candidatei pe Truth Social, considerându-l "delirant". Echipa lui intenționează să-și asigure nominalizarea în Super Marți, pe 5 martie, ziua în care șaisprezece state organizează primare și adunări elective, indică CBS News. Dar mai înainte urmează să înceapă la Washington procesul pentru rolul lui în atacul asupra Capitoliului din 6 ianuarie 2021. Niciun republican care a câștigat atât alegerile primare din Iowa, cât și din New Hampshire nu a pierdut vreodată nominalizarea partidului său

Deși s-a felicitat pentru o "seară grozavă", Donald Trump a ținut și un discurs plin de furie, numind Statele Unite "țară falimentară" și tunând şi fulgerând împotriva refuzului lui Nikki Haley de a-i jura credință. El s-a lansat de asemenea în tirade despre imigrație și prețul gazelor și a susținut - fără alte detalii - că Haley ar putea fi în curând ținta unei "anchete". În cele din urmă a promis că se va răzbuna pe cei care îl înfurie. "Nu mă enervez prea mult, le întorc favoarea", a spus el.

Echipa de campanie a lui Nikki Haley a răspuns rapid la discursul lui "furios" și "dezarticulat". "Dacă Trump este într-o formă atât de bună, de ce este atât de supărat?", a întrebat ea. Nikki Haley şi-a recunoscut înfrângerea, dar a insistat că este "o luptătoare". Și "această cursă este departe de a se termina", a insistat ea. Donatorii ei riscă să o abandoneze și să o oblige să arunce prosopul. "Dacă Haley nu poate concura cu Trump în Carolina de Sud, cursa ei s-a încheiat", a declarat pentru AFP dl Russ Muirhead, profesor la Dartmouth College.