Discursul așteptat de întreaga planetă: Joe Biden a anunțat planurile referitoare la conflictele din Israel și Ucraina

Preşedintele Joe Biden a rostit joi seara o alocuţiune din Biroul Oval al Casei Albe în care a vorbit despre războaiele din Ucraina şi Israel. El a anunţat că va cere finanţare suplimentară pentru a ajuta aceste ţări, aceasta fiind doar "o mică investiţie" pentru a asigura pacea a generaţii întregi.

El a anunţat că va înainta chiar vineri Congresului o "cerere urgentă de buget" pentru o finanţare suplimentară pentru Israel şi Ucraina, printre alte priorităţi de securitate naţională.

Preşedintele SUA a prezentat un argument de anvergură în favoarea sprijinului SUA pentru Israel şi Ucraina, considerându-l atât un imperativ de securitate naţională, cât şi un moment critic pentru viitorul leadershipului american şi al democraţiilor din întreaga lume.

"Leadershipul american este ceea ce ţine lumea laolaltă. Alianţele sunt cele care ne menţin în siguranţă în America. Valorile americane sunt cele care ne fac să fim o naţiune parteneră cu care vrei să lucrezi. Să punem toate acestea în pericol - să ne îndepărtăm de Ucraina, să întoarcem spatele Israelului - pur şi simplu nu merită", a declarat Biden.

"Este o investiţie inteligentă care ne va aduce dividende pentru securitatea americană pentru generaţii întregi", a declarat el în timpul discursului rostit din Biroul Oval. "Ajutaţi-ne să ţinem trupele americane departe de pericol. Ajutaţi-ne să construim o lume mai sigură, mai paşnică, mai prosperă pentru copiii şi nepoţii noştri", a punctat Biden.

"Istoria ne-a învăţat că atunci când teroriştii nu plătesc un preţ pentru teroarea lor, când dictatorii nu plătesc un preţ pentru agresiunea lor, ei provoacă mai mult haos şi moarte şi mai multă distrugere", a declarat Biden.

Preşedintele a continuat să susţină că, dacă SUA nu ajută "să oprească apetitul lui Putin pentru putere şi control în Ucraina", acesta nu se va opri la invazie, urmând să facă alte cuceriri, în Polonia sau în ţările baltice.

Iar în ceea ce priveşte conflictul cu Hamas, susţinerea Israelului face parte din obiectivul SUA de a "construi un viitor mai bun pentru Orientul Mijlociu". Prin tragerea la răspundere a grupului pentru atacurile teroriste, Biden spune că SUA pot contribui la prevenirea unor viitoare conflicte care să dea în clocot în regiune.

"Alianţele americane sunt cele care ne menţin pe noi, America, în siguranţă", a declarat Biden. "Valorile americane sunt cele care ne fac un partener cu care alte naţiuni vor să lucreze. Să punem toate acestea în pericol dacă ne îndepărtăm de Ucraina, dacă întoarcem spatele Israelului - pur şi simplu nu merită", a spus Biden.

Cererea de finanţare va fi trimisă Congresului chiar vineri. Şeful Casei Albe a subliniat că multe dintre armele folosite în cadrul proiectelor de ajutor sunt fabricate în SUA.

"Să ne asigurăm că Israelul şi Ucraina reuşesc este vital pentru securitatea naţională a Americii", a explicat Biden. Abandonarea Ucrainei sau a Israelului creşte riscul de haos global, a arătat el.

"În Israel trebuie să ne asigurăm că au ceea ce au nevoie pentru a-şi proteja poporul astăzi şi întotdeauna", spune Biden.

Fondurile vor fi folosite pentru a face Orientul Mijlociu "mai stabil, conectat cu vecinii săi, cu pieţe mai previzibile, mai multe locuri de muncă, mai puţine nemulţumiri, mai puţine războaie", arată Biden

Preşedintele a început prin a le vorbi americanilor despre ceea ce s-a întâmplat în Israel.

"Urmărim toate căile pentru a aduce ostaticii acasă", a promis el, considerând că nu există o prioritate mai mare.

"Statele Unite rămân angajate faţă de dreptul palestinienilor la demnitate şi la autodeterminare", a anunţat Biden, condamnând actele Hamas. Hamas vrea să "anihileze o democraţie vecină", spune Biden. Grupul militant foloseşte civili ca scuturi umane, menţionează el.

Hamas şi preşedintele rus Vladimir Putin "reprezintă ameninţări diferite, dar au un lucru în comun: amândoi vor să anihileze complet o democraţie vecină", a punctat şeful Casei Albe.

El a povestit despre vizita sa secretă în Ucraina de la începutul acestui an, cu un tren care venea din Polonia cu "ferestrele întunecate". "În timp ce mă plimbam prin Kiev împreună cu preşedintele Zelenski, cu sirenele de raid aerian răsunând în depărtare, am simţit ceva", spune el, ceva ce am mai simţit şi înainte - şi anume că "America încă este un far pentru lume. Încă", a pledat preşedintele.

Prin reunirea priorităţilor într-un singur pachet, Biden testează dacă congresmenii republicani pot fi convinşi să lase deoparte opoziţia şi să accepte cheltuielile pentru Ucraina, al cărei război cu Rusia, care durează de 20 de luni, a absorbit deja miliarde de dolari în arme americane, fără a se întrevedea un sfârşit, comentează agenţia Reuters, preluată de The Guardian.

Orice măsură de finanţare trebuie să treacă atât de Senatul SUA, condus de democraţi, unde ajutorul suplimentar are sprijin bipartizan, cât şi de Camera Reprezentanţilor, condusă de republicani, care nu are un preşedinte de 17 zile. Conservatorul Jim Jordan, un aliat al fostului preşedinte Donald Trump, a promis că îşi va continua candidatura pentru funcţia de preşedinte al Camerei Reprezentanţilor, după ce nu a reuşit să obţină sprijinul deplin al propriei majorităţi republicane.

În ultimele săptămâni, legislatorii republicani din Camera Reprezentanţilor aproape că au oprit funcţionarea guvernului, din cauza deficitelor bugetare cronice şi a datoriei de 31,4 miliarde de dolari, ameninţând să reducă cheltuielile guvernamentale în toate domeniile.

Patru din 10 participanţi la un sondaj Reuters/Ipsos realizat săptămâna trecută au declarat că SUA ar trebui să sprijine poziţia Israelului în conflict, atunci când li se oferă o serie de opţiuni. Aproape jumătate au spus că americanii ar trebui să rămână neutri sau să nu se implice. Într-un sondaj Reuters/Ipsos separat, realizat la începutul acestei luni, aproape aceeaşi proporţie a fost de acord cu o afirmaţie potrivit căreia Washingtonul "ar trebui să furnizeze arme Ucrainei".

Casa Albă anunţase că Joe Biden va dezvălui în această săptămână o nouă cerere de finanţare adresată Congresului. Surse au spus că ar fi vorba despre 100 de miliarde de dolari şi va include pachete de ajutor pentru Ucraina, Israel, Taiwan, dar şi pentru consolidarea securităţii SUA la graniţa cu Meixcul.

Discursul lui Biden urmează unei scurte vizite la Tel Aviv, miercuri, în cadrul căreia s-a întâlnit cu premierul israelian Benjamin Netanyahu şi cu preşedintele Herzog. În timpul vizitei, Biden a promis sprijin pentru Israel în lupta sa împotriva Hamas, dar a avertizat Israelul să nu fie "consumat de furie". De asemenea, el a îndemnat Israelul să "nu repete" aceleaşi greşeli pe care le-au făcut SUA după 11 septembrie 2001. Discursul vine în timp ce oficialii israelieni îşi semnalează pregătirea pentru o ofensivă terestră.

Înainte de a avea această intervenţie, şeful Casei Albe l-a sunat pe Volodimir Zelenski, a dezvăluit acesta. Joe Biden l-a asigurat că asistenţa Statelor Unite va continua şi anul viitor şi i-a promis un pachet semnificativ de sprijin, a spus preşedintele ucrainean în discursul video către naţiune de joi seara.

Discursul lui Biden are loc în timp ce Camera Reprezentanţilor rămâne într-un blocaj de câteva săptămâni, republicanii continuând să se chinuie să se decidă asupra unui speaker. În condiţiile în care Camera este practic paralizată şi incapabilă să adopte legi, se aşteaptă ca Biden să întâmpine obstacole în probabilele sale cereri suplimentare de fonduri pentru ambele războaie.

Este doar a doua oară când preşedintele rosteşte un discurs către naţiune din Biroul Oval, la o oră de maximă audienţă, din cei aproape trei ani de mandat ai săi, semn al maximei importanţe. În iunie, el aplaudase din Biroul Oval sfârşitul unui impas legat de plafonul datoriilor.