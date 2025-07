De ce ne sparg kaghebistii via Moldova si de unde pleaca totul? - o scurta poveste

Chestiunea cu Moldova - chiar daca nu pare, ca mediatizare, este una dintre cele mai importante teme ale Romaniei - fie si faptul ca Nicusor Dan a intreprins prima sa vizita de sef de stat la Chisinau ar trebui sa atraga atentia. Cel mai important aspect este faptul ca R. Moldova este cel mai aprig inamic al Romaniei, ca forma statala a vointei Rusiei, o abominatie.

Instrumentul de subminare al Romaniei nr. 1 este aceasta constructie a lui Stalin iar in ecuatia actuala a devenit alaturi de Ucraina, alta tara inamica, tot un construct al URSS, un vector major. Fatuca anjagata la presedintia lui Voronin imediat dupa facultate, l-a purtat de manuta ca pe un copil pe Nicusoru nostru, iar tema publica de siguranta nationala, cel putin oficial, este concentrata pe binomul Moldova-Ucraina - ca dovada resursele importante directionate. Deci doi inamici ai Romaniei fac Agenda Romaniei.

Este adus Bolojan, un servil de primar de orasel ca sa ne stranga de gat cu taxele, pentru a se acoperi cu miliardele "donatiile" catre Ucraina & Moldova. Tot ce face acum regimul Bolojan-Nicusor, la bani ma refer are ca tinta servirea binomului Ucraina-Moldova. Miliarde miliarde, luate de la gura romanilor. Cum asa? Si de ce si cum? Ucraina este strans legata pe interes de Moldova deoarece etnicii romani de origine din Ucraina figureaza in statistici ca "moldoveni" desi nu exista limba moldoveneasca, este doar o inventie a lui Stalin. Moldova este un argument pentru ucraineni sa NU le asigure niciun fel de drepturi congenerilor nostri. Sute de mii. Ucraina este un inamic ireductibil al Romaniei ca si R.Moldova.

Spre exemplu Moldova se face că a făcut "recensământ" anul trecut, via Maia Sandu prin care "științific" doar 5 la suta dintre basarabeni se declara romani, bun prilej pentru ca o institutie a lui Maia Sandu sa ceara, luna trecută, eliminarea 'Istoriei romanilor", pe motiv ca romanii ar fi o minoritate nesemnificativa. Perfidie maxima nu-i asa? Deci "Basarabia pamant romanesc" - cum bine a zis si tov Stalin, nu e pamant romanesc, deoarece nu sunt romani in cuprinsul tarisoarei. Cu toate acestea dintre cei 2,3 milioane de cetateni ai RSS Moldoveneasca creata de Stalin si condusa de Maia asta a lui Soros, alt agent al rusilor, acum aproape un milion sunt cetateni romani.

Cum s-a intamplat asta?! Pai aici vine rolul meu de "povestitor". Motivul principal pentru care l-am sustinut pe Traian Basescu a fost raportarea sa la problema Basarabiei si in special la chestiunea cetateniei. Umil Constantinescu a facut zero pe directia asta desi era nascut la Tighina, tatal roman mama evreica. Regimul Ilici - KGB revenit la putere dupa ce Umil a disparut in neant lichidand si PNTCD-ul prin refuzul participarii sale la campania prezidentiala, a făcut nu doar zero barat in ceea ce privește Basarabia dar a si lucrat mana in mana pe interesele Moscovei. Că doar nu degeaba Rusia ni l-a adus plocon pe Ilici in 89.

Regimul Ilici Nastase a blocat acordarea cetateniei pentru basarabeni servind desigur Rusia. Datele statistice sunt graitoare. Le gasiti singuri cu AI-ul. Gen cateva zeci sau sute anual, cam asa ceva, adica nimic. Campania pentru redarea cetateniei romane basarabenilor a fost axul principal politic in ce ma privește pe intervalul președinției lui Traian Băsescu. A durat niste ani si au fost si costuri, munca, energie, nervi, cu echipe limitate. Totul a culminat cu solicitarea imperioasa, in data de 14 aprilie 2009, venita dinspre Traian Băsescu către Boc - modificarea condițiilor de aplicare a basarabenilor pentru redobândirea cetățeniei romane. Contextul era vâltoarea de la Chisinau, răsturnarea in forta a regimului Voronin, dorita si provocata in principal de ruși dar speculata si de Romania.

Voronin a fost susținut si intens direct de Romania intr-o anumita perioada si din motive precise. In mare parte ordinul de susținere a venit desigur de "afara". "Revolutiile oranj" ale CIA din spatiul ex-sovietic. Inclusiv Băsescu a achiesat la asta.

Găsiți in Ziua de pe vremuri material la greu, la Arhiva. El l-a obligat pe Iurie Rosca sa il sustina politic pe Voronin dupa ce il scuipase public niste ani. Voronin l-a umilit pe Putin cu planul Kozak - un asa zis proiect de federalizare care ar fi dus la controlul politic total al Moldovei. Putin era la inceputul campaniei sale prezidentiale, a venit cu un avion cadou pentru Voronin, cand a ajuns pe aeroport nici nu a mai coborat din avionul sau. A plecat turbat de nervi. Ce se intamplase?

Noaptea, o duduie, ambasadoarea americana la Chisinau, a tras o bauta cu Voronin si l-a convins pe batranul militian comunist sa-i dea leapsa lui Putin. Voronin s-a rasucit peste noapte pana in zori de zi. De o bucata de vreme era fragezit, incepuse sa o arda "evropeneste" dupa ce a fost asigurat ca Evropa nu va permite Reintregirea. Spaima tuturor nu cumva Romania Mare, din nou. Organe de tipul OSCE sub control american si evropean lucrau la vedere in beneficiul Rusiei. Si nu doar OSCE.

Komisari europeni de origine maghiara din arcul Soros impreuna cu Budapesta, subordonata Moscovei ca si acum, desi atunci ff draga "evropenistilor, inclusiv si mai ales de la noi, la nivel oficial au lucrat impotriva Romaniei si a aspiratiei sale legitime - Reintregirea. Punctul cheie al Reintregirii prin mijloace soft, adica nu militare sau prin lovitura de stat, adica fara sange, a fost cetatenia - model de fapt utilizat de Budapesta pentru a obtine in Ardeal o masa de cetateni maghiari de origine romana care puteau invoca asa zise reglementari europene, trase pe curu lor, in favoarea autonomiei - avand si sprijinul de stat al Ungariei. Se vede cu ochiu liber cum a functionat chestia, atat de simpla. Orban se plimba ca voda prin loboda in Transilvania "lor".

Lucrarea se cheamă penetrarea frontierei interne, lucrare veche de tot, nu doar din 89, am scris pe tema la greu cu ani in urma in "Euxin" prima publicatie de Geopolitica din Romania lansata sub bagheta profesorului Ilie Badescu, academician azi. Cel care a introdus materia studiilor de securitate si geopolitice academice nu dupa ureche in Romania dupa anii 90. Am invatat de la unguri daca tot i-am studiat atata. Calculul era simplu - la vremea aceea erau cam trei milioane de basarabeni, etnici rusi si ucraineni erau cam 13 la suta, daca peste 51 la suta din populatia Basarabiei ar fi urmat sa aiba cetatenia romana, alipiti astfel masei poporului roman, pasul Reintregirii teritoriale ar fi urmat firesc dupa pasul absorbirii basarabenilor in Romania.

Asta a fost mega mea idee, poate singura brilianta. Am creat Platforma Cetatenia.ro ca baza de iradiere a informatiei juridice si ca vector principal al Campaniei pentru redobandirea cetateniei romane. Povestesc ff pe scurt evident a fost totul mult mai complicat, parghii, contre, buleli etc. Dar chestia a mers, ca era Base pe felie, liber la festival. I-a placut sa dea la cioc rusilor - daca va amintiti apogeul sau a fost celebra sa replica la adresa reprezentantului Rusiei in Parlamentul european unde rusii ii frecau ridichea ca se implica "excesiv" in Moldova. Asa "oral" public la Rusia nu a mai existat ever.

Nu exista niciun alt sef de stat inafara de Ceausescu care a facut asa ceva, sa infrunte Rusia pe tema Basarabia. Ceausescu a facut-o la prima sa vizita de stat la Moscova, cand a zis ca Basarabia, totusi, pamant romanesc. Brejnev a turbat si din acel moment KGB-ul a primit sarcina sa treaca la "masurile active" impotriva Romaniei si a lui Ceasca chestie care s-a incheiat la Targoviste. Basescu a fost si el tinta unei lovituri de stat, un general GRU, Kondiakov, a venit sa dea ordine chiar la sediul Guvernului Romaniei, era Tariceanu premier. Va mai amintiti? Nu... Tariceanu agent AVO cu firma alaturi de fostul sef al serviciilor maghiare pe Romania. AVO, ca si STASI de unde provine Onanis in subordinea KGB.

Kondiakov era si sef al masoneriei ruse cel care a "aprins luminile" lu' peste in masoneria "romana" la vremea aia era Chirovici pe post de maimutzoi sef, cu backup de la Nasty Boy. Eram la ZIUA atunci si beam des in pasaj. Colegii pot confirma, marele "venerabil" al Masoneriei avea bucurii orale in pasaj la subsol cu una Maria fara dinti jos, cam asa era "masoneria" noastra, sper Comaroni, fostu meu sef de Investigatii de atunci sa nu ma cenzureze mai ales ca sursa directa era Horia Tabacu, mereu curios, tipu a facut filaj la blana si ne-a povestit la carciuma, eram siderati, deci de ce aia fara dinti, e ceva cu masonii nostri.

Cafteala cu rușii a fost complexa, poate va mai amintiți de vizitele secrete ala lui Gioana la Mosova, suspendari etc. In ce ma priveste am fost pe felie bine la vremea aia, candva o sa scriu cartea aia pe care ma tot indeamna unii sa o public, pana una alta dati search in google Curentul - Boris Golovin. Dupa ce mor unii o sa mai zic si altele. Indiferent ce a facut rau Basescu, ca mi s-a reprosat ca de ce l-am sustinut atunci, ca asasin economic, ca ASAL, ca manevra cu Petrom-OMV, actiunea de aur, nu a ucis, cum a facut-o Ilici si nu a mers nici pe linia vadit kaghebista a lui Nastase care dupa intalnirea sa cu Putin in 2000 cred a luat-o razna total. Si mai ales, ce a facut Basescu pe directia Basarabia nu a mai facut nimeni. Aia e, se poate proba. Poate cea mai importanta operatiune a fost asta cu cetatenia.

Reteaua uriasa a KGB a lucrat, inclusiv pe linia cu Udrea parerea mea, lansata de apropiati ai lui Iulian Vlad, ucigasul lui Ceasca si Agentul Nambar Oan al Moscovei la noi, chiar i-a luat fatza lui Ilici. Multi ani dupa "evenimentele" din decembrie 89, Agentura din servicii a lui Iulian Vlad, adica a KGB, a mers blana, tipul degradat cica la rang de simplu soldat a controlat tot ce misca in SRI si nu numai. Pana si Maries, "reprezentantul" Asociatiei 21 decembrie, gen efigia "rivolutiei" medaliat de Onanis era sub controlul sau, saptamanal aveau discutii ei doi pe stadionul Dinamo crezand ca nu ii vede nimeni, adica io... Influenta i-a scazut abia dupa ce Basescu l-a zburat de la SRI pe Radu Timofte - seful sau de cabinet cu nume predestinat, de preș, Rogojina gen, era fostul sef de cabinet al lui Iulian Vlad.

Desigur au ramas liniile de "influenta" subterane - de la seful Bancii Nationale la rahatu' asta in ploaie de Dragos Atanasiu, trimis in Germy cu treabă, înainte de 89, peste tot plin de securisti. O buna parte au jucat meciuri doar pe interesul lor cand a disparut Centrala. Nu au disparut dosarele. Cei de la DIE de exemplu, cum ar fi taticu lu Germina Nagatz cea care o face pe tartora deconspirarii Securitatii la CNSAS pe un ditai salariul aveau linie directa cu Moscova. SIE, urmasa DIE, initial sub pulpana Armatei, alta adunatura de zoaie rusesti, e in tot ce misca si zboara in zona politica, aruncati un ochi de exemplu la USR. Rețeaua Secu-KGB este inca pe pozitii, prin nepoti, beizadele, "surse" etc.

Am descris oarecum alandala un context, jurnalistii din vremea aceea cunosc bine datele pentru ei scriu, acum nu mai exista specia asta in "presa" mainstream. Dupa ce am lansat mega Proiectu cu Cetatenia, ce ar fi trebuit sa duca la nimicirea abominatiei staliniste numite R.Moldova chestia a avansat, că la vremea aceea inca mai exista in SRI un nucleu al fostei 0110, unitatea antiKGB cu indicativul Z-et desfiintata de Maior. Lichidarea Z a avut un rost, Haita kaghebista din Moldova si-a facut de cap. Ca dovada Maia Sandu, de exemplu ajunsa presedinta via Ylan Shor, cetatean israelian, delegat pe zona via Boris Birstein, mega barosanel pe spatiul URSS, dar sub Mark Rich, colegu sau din Elvetia de la Mossad care a creat toata oligarhia KGB, (si la noi pe Plesu si MRU) cel care a condus de facto Moldova in timpul lui Voronin cand Maia Sandu a fost angajata la presedintie.

Cele 17 la suta de la Ylan Shor au adus puterea in gherutzele lui Maia Sandu. Cine a recunoscut public asta - vedeti pasaricu' Rares Bogdan, nomber one al lui Iohannis, cel care si-a condus campania din casa lui Veronica, sora unui agent FSB din Moldova, la vedere, Renato Usatii, căsătorită, coincidenta, cu prietenul de veacuri neamt al lui Iohhanis. Ca sa vezi chestie Plahotniuc, mega arestatul in Grecia, recent, cel cu 17 pasapoarte si identitati, inclusiv romanesti, angajase pe unii sa il lichideze pe ala, pe Renato, homosexualul FSB - atentat esuat. Acum Rusia cere sa fie extradat, razi de mori, desi Plahotniuc era in legatura SRI si il finanta inclusiv pe minusculul la vremea aceea fata in casa al lui... Maries - ghiciti singuri numele sau.

Ylan Shor nu este doar cetatean israelian ci si sotzu unei vedete a Rusiei mai in varsta decat el cu un deceniu si ceva. Are si echipa de fotbal evreieasco-moldoveneasca nu doar partid. Partidul care a facut-o presedinta pe Maia Sandu care tocmai ce a lansat al treilea post tv rusesc de stat moldovenesc intr-o tara cotropita mediatic de Rusia, unde 73 la suta din continutul media ventilat este in limba rusa. Schema e mai vasta. Nu doar mass media este sub control rusesc ci si economia in buna parte nu mai zic de zona "gri". Clanurile, etc.

Stiam toate acestea cand m-am apucat de chestia cu cetatenia. Ca aveam baza in Base. Nu sunt multi presedinti ai Romaniei carora sa le fi marcat sticla de uischi. Desi... sa nu intram in detalii, mai exista un prezident caruia i-am matrasit niste sticle, sa speram ca cu folos. Am sperat ca Romania ca avea putere de atractie mai mare decat Rusia via UE. Si chiar asa a fost.

Platforma cetatenia.ro ulterior s-a topit in platforma din cadrul nou infiintate institutii - ANC, Autoritatea pentru cetatenie, formata in 2010 - din cadrul Ministerului Justitiei, si cu adresa cetatenie.just.ro Legalizarea cererilor de cetatenie a crescut considerabil, datele statistice sunt usor de gasit cautati singuri. Rusia, Israelul si mai nou Ucraina au infiltrat masiv actiunea, un numar important de cetateni israelieni au speculat conditiile legii dar si rusi si ucraineni care nu stiau o boaba de limba romana si cu acte obtinute pe naspa, afacerea este destul de mare in jur de zece milioane de euro anual, sunt firme specializate care asigura la sume intre 3000 si 10 000 de euro obtinerea cetateniei romane - mii de kaghebisti avand astfel acces in UE cu acte in regula. Au fost scandaluri publice, anchete etc - s-a pus capac afacerea merge mai departe.

In mod intentionat conditiile de lucru ale institutiei au fost calibrate ca sa NU serveasca scopului initial pentru care a fost fondata. Daca Parchetul va avea interes sa investigheze aceste aspecte ma pot pune oricand la dispozitie, ca Avertizor de integritate/securitate, sunt pe tema la blana, gen vazut constatat notat cu ochii mei. De la fatza locului, precizez. Sediul, personalul, organizarea, bugetarea fac parte din problema. Salariile sefilor institutiei sunt uriase - 400 de milioane are de exemplu seful institutiei, numit de Ciolacu - conditiile de lucru si fluxul insa sunt jalnice. Intenționat.

O sumedenie de firme de avocatura paraziteaza institutia, servind desigur nu basarabenii, lipsiti de mijloace si care asteapta ani si ani rezolvarea dosarelor depuse. Institutia similara din Ungaria avea peste o mie de angajati - la noi, de zece ori mai putini. Cifrele sunt graitoare. Chiar in aceste conditii vadit neprielnice astazi avem 850 000 de basarabeni care detin cetatenia romana si inca 150 000 sunt in asteptare de ani buni. Ce nu avem? Cifre exacte cu privire la numarul cetatenilor romani cu cetatenie moldoveneasca. Reciprocitate canci. Cautati. Nu o sa gasiti nicaieri nicio cifra, zero date. Stim doar de Dan Dungaciu ca a obtinut cetatenia Moldovei prin nevasta. Si atat.

De ce este importanta informatia asta? Deoarece, iata, cetateniile acordate de Romania basarabenilor au avut un rol electoral, in favoarea lui Nicusor Dan, adica o agenta veche a KGB recrutata inca din liceu pe motiv de homosexualitate, o arma la vremea aceea ca si la noi si la ei era penala homosexualitate asadar si Secu si KGB a recrutat in draci homosexuali - deci Maia Sandu numita la ea acasa Degetica, nu intru in detalii de ce -, are un rol major electoral in Romania pe care o uraste si obtine suport de la cetatenii romani spoliati de bani pentru binomu Ucraina-Moldova, miliarde, desi aceste doua state ale lui Stalin sunt inamice ale Romaniei. Simplu nu? Se intelege ce si cum si de ce acum?

George Roncea