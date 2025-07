Regimul BoloDan bagă-n spital sărăcia. Românii cu venituri mici ii imbuibă pe afaceristii cu statul prin taxe aberante. Suntem singura tară din Europa care procedează astfel

De la 1 august 2025, prin primul pachet de reforme fiscale impuse de austeritatea regimului BoloDan, in categoriile care au fost exceptate până acum de la plata CASS vor trebui să plătească această contribuție dacă vor să beneficieze de servicii medicale decontate:

Coasigurații (soț/soție/părinți fără venituri proprii): 654.244 de persoane

Persoanele persecutate politic/deportați în perioada comunistă, deportați, veterani, revoluționari: 149.221 de persoane

Beneficiarii indemnizației de șomaj: 38.612 de persoane

Persoanele în concediu de creștere copil (indemnizație): 133.362 de persoane

Persoanele cu venitul minim de incluziune: 239.309

Personalul monahal: 2.515

Cu alte cuvinte, regimul impus de Ilie Bolojan taxeaza saracia. Aproape un milion de români vor fi obligati sa-si ia din saracia familiei (jumate dintre acestia nici nu au venituri proprii intrucat erau coasigurati, altii au venituri minime de asistati social, iar altii aveau venituri absolut minime (precum personalul monahal - oricum nu e numeros in raport cu celelalte categorii).

Suntem singura tara europeana care procedeaza astfel, adica cu o mana da sume modice, sau scutiri de taxe (cum era pana acum) iar cu alta mana taxeaza la greu saracia. Si unde se duc banii astia? La bugetul mare, intrucat din anul 2000 nu se mai duc direct in sistemul medical, desi romanii platesc, nu sunt fonduri de sanatate pentru decontari cu servicii medicale si medicamente. De la buget ar fi urmat sa se aloce sume importante in sanatate, dar nu este asa. Banii de la buget se duc in afacerile cu statul ale "băietilor destepti". Ca atare, Bolojan ia banii de la saraci si ii da la sleahta de imbuibati pe banii statului.