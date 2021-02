Donald Trump e tot mai aproape de achitare in Senatul SUA in ciuda procesului de impeachment

Senatorii americani au votat sambata, 13 februarie, in favoarea convocarii martorilor in al doilea proces de impeachment lansat impotriva fostului presedinte american Donald Trump.

Aceasta decizie ar putea duce la prelungirea procesului, insa achitarea lui Trump este aproape sigura, dupa ce liderul republican din camera superioara, Mitch McConnell, a semnalat ca nu va vota impotriva fostului presedinte, scrie New York Times. Cinci senatori republicani au votat sambata, 13 februarie, alaturi de colegii lor democrati in favoarea convocarii martorilor in procesul intentat lui Donald Trump pentru incitare la insurectie, in urma asaltului de la Capitoliu din 6 ianuarie. Aceasta schimbare de situatie a venit pe neasteptate, intr-un moment in care cei mai multi senatori si comentatori se asteptau ca votul final privind achitarea lui Trump sa aiba loc chiar sambata.

Senatul urma sa decida cum va organiza audierea martorilor, ceea ce ar insemna cel mai probabil o mica prelungire a procesului. Avocatii apararii au incercat, fara succes, sa opreasca initiativa democrata. Michael van der Veen, avocatul lui Trump, a sustinut ca va avea nevoie de o suta de depozitii daca democratii din Camera Reprezentantilor doresc sa cheme martori in proces. Deocamdata, pare improbabil ca Senatul sa voteze pentru condamnarea lui Donald Trump. Democratii au nevoie de o majoritate de doua treimi in Senat, ceea ce inseamna ca 17 republicani ar trebui sa voteze pentru condamnarea fostului presedinte.