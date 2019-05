Donald Trump se va deplasa in iunie la Seul. Iata ce va discuta cu omologul sud-coreean

Presedintele american Donald Trump se va deplasa in luna iunie in Coreea de Sud pentru a se intalni cu omologul sau Moon Jae-in si a discuta despre dosarul nuclear nord-coreean, aflat in prezent in impas, a anuntat miercuri Casa Alba.

Aceasta va fi a doua intrevedere intre cei doi sefi de stat dupa esecul celui de-al doilea summit intre Donald Trump si liderul nord-coreean Kim Jong Un, in februarie la Hanoi. Vizita lui Trump la Seul se va inscrie in cadrul deplasarii lui in Japonia, unde intre 28 si 29 iunie se va desfasura summitul G20. Cei doi oameni de stat 'vor continua stransa coordonare a eforturilor pentru a ajunge la o denuclearizare completa si total verificata a Republicii Populare Democrate Coreea', a informat Casa Alba, citand numele oficial al Coreei de Nord, fara a preciza data acestei escale in Coreea de Nord.

Ales in urma cu doi ani, intr-un moment in care Peninsula Coreeana se afla pe muchia unui razboi nuclear, Moon, care a sustinut mereu dialogul cu Phenianul, a fost artizanul extraordinarei detensionari inregistrate anul trecut si care a permis doua summituri istorice intre Trump si Kim. Insa, chiar daca sunt niste aliati foarte apropiati, Seulul si Washingtonul nu au fost tot timpul la unison in ceea ce priveste modul in care trebuie abordat Phenianul, divergenta ilustrata si in felul in care Coreea de Sud a prezentat viitoarea intrevedere intre Trump si Moon.

Intr-un comunicat, presedintia sud-coreeana a explicat ca cei doi lideri vor discuta despre 'stabilirea unui regim de pace durabila prin intermediul denuclearizarii complete a Peninsulei Coreene' si nu doar a Nordului. 'Denuclearizarea Peninsulei Coreene' era termenul folosit in declaratia comuna semnata de Trump si Kim in timpul primului lor summit, la Singapore. Insa aceasta este o formula foarte vaga, ce permite numeroase interpretari, iar procesul diplomatic intre Washington si Phenian s-a impotmolit in ultimele luni din cauza unui dezacord privind sensul acestei formulari.

In trecut, Coreea de Nord a sustinut ca denuclearizarea include retragerea umbrelei nucleare americane si a celor 28.500 de militari americani stationati in Sud. Anuntul privind aceasta noua intrevedere intervine la o saptamana dupa ce Phenianul a lansat doua rachete cu raza de actiune scurta, al doilea test militar in mai putin de o saptamana. Cel de-al doilea summit intre Trump si Kim a esuat la Hanoi din cauza incapacitatii celor doi sefi de stat de a se pune de acord asupra concesiilor pe care Phenianul ar trebui sa le faca in schimbul ridicarii sanctiunilor internationale.