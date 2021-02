Experţii in regalitate au o ipoteză explozivă: Prinţul George, fiul lui William, nu va fi niciodată rege!

Pe 22 iulie, George va împlini opt ani, iar destinul lui este să fie rege. Cu toate acestea, al treilea pe linia de succesiune la tron, un băieţel care este crescut în spriritul responsabilităţii faţă de Regatul britanic, ar putea să nu trăiască acea zi: a încoronării sale. Aşa susţin, cel puţin, experţii regali, iar acest lucru poate fi plauzibil.

Înainte ca fiul cel mare al Ducilor de Cambridge să ajungă pe tron, trebuie să se împlinească domnia bunicului său, Prinţul Charles, în vârstă de 72 de ani, şi cea a tatălui William, de 38 de ani, lucru care înseamnă o lungă perioadă de aşteptare pentru micul prinţ. Mai mult, interesul publicului pentru monarhie începe să piară încă din zilele noastre, în care regina nu dă semne c-ar părăsi tronul.

Clive Irving, expert regal şi autor al volumului The Last Queen: How Queen Elizabeth II Saved the Monarchy, susţine că monarhia ar putea fi abolită cu mult înainte ca George să ajungă în preajma tronului. Acesta are dubii că monarhia va supravieţui sub iminenta domnie a Prinţului Charles, care nu se va ridica la standardele impuse de mama sa, Regina Elisabeta, şi bunicul lui, Regele George al VI-lea. În plus, generaţiile noi de britanici nu sunt mari admiratoare ale monarhiei, aşa cum se întâmpla pe timpul Elisabetei, mulţi considerând că membrii familiei Windsor sunt prea mulţi şi trăiesc nejustificat pe spatele contribuabililor. Cât despre William, acesta este posibil să poarte coroana dacă se adeveresc zvonurile conform cărora tatăl lui va renunţa la tron şi i-l va pasa direct fiului său cel mare.