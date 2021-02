Fanii lui Trump interziși! In Canada "Proud Boys" este pe aceeași listă cu "Al Qaeda" și "Statul Islamic"

Canada a etichetat oficial Proud Boys, colectiv extremist de dreapta care a câştigat notorietate în SUA în ultimele luni, drept grupare teroristă, a anunţat guvernul din Ottawa.

Proud Boys a fost recunoscută ca „entitate teroristă", astfel că guvernul poate pune sechestru pe proprietăţi şi alte bunuri care au legătură cu gruparea şi instituţiile financiare sunt obligate să raporteze privind proprietatea grupării. Proud Boys, importantă parte a mişcării supremaţiei albe din Statele Unite, are susţinători în Canada. Fondatorul ei, Gavin McInnes, a crescut în ţara vecină SUA.

„Proud Boys este formată din filiale semi-autonome localizate în Statele Unite, Canada şi internaţional. Gruparea şi membrii ei au încurajat în mod deschis, au planificat şi consud activităţi violente împotriva celor despre care cred că se opun ideologiei lor şi convingerilor lor politice", a transmis Public Safety Canada într-un comunicat.

Mai mulţi membri ai Proud Boys au fost arestaţi în legătură cu actele violente din 6 ianuarie de la Cpitoliul american, când numeroşi susţinători ai lui Donald Trump au intrat în clădirea Congresului pentru a oprit certificarea victoriei lui Joe Biden în alegerile prezidenţiale. Cu câteva luni înainte, în timpul unei dezbateri dintre Biden şi Trump, moderatorul Chris Wallace a insistat ca fostul preşedinte să respingă Proud Boys. Trump a vorbit în schimb despre Antifa, asociaţie anti-fascistă, spunând că totul e o problemă „de stânga".

Proud Boys se caracterizează ca organizaţie „şovinistă vestică", dornică să folosească violenţa pentru a-şi promova idealurile naţionaliste, islamofobice, transfobice şi misogine, potrivit Anti-Defamation League, organizaţie non-profit care urmăreşte grupările extremiste. Membri ai Proud Boys au mărşăluit la mitingul din 2017 Unite the Right din Charlottesville (Virginia) şi s-au organizat anul trecut împotriva mişcării Black Lives Matter.

Celelalte 12 grupări adăugate listei de entităţi teroriste au legături cu supremaţia albă, cu nazismul, al-Qaeda şi cu Stat Islamic. Atomwaffen Division, grup neo-nazist cunoscut ca National Socialist Order fondat în 2013, în SUA, a fost adăugat listei, la fel şi The Base şi The Russian Imperial Movement. Ministrul pentru Siguranţa Publică, Bill Blair, a declarat: „Extremismul violent nu îşi are locul în Canada. Canadienii pot avea încredere în munca pe care angenţiile noastre o fac zilnic pentru a menţine comunităţile în siguranţă faţă de orice formă de extremism violent".