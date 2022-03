Hackerii au atacat site-urile apropiate lui Viktor Orban: "Nu mai fi un cal troian al Kremlinului!"

Mai multe pagini de Internet proFidesz, apropiate premierului ungar Viktor Orban, au fost atacate de hackeri nemulțumiți de lipsa de fermitate a Ungariei în fața agresiunii rusești asupra Ucrainei.

Printre paginile care nu s-au încărcat luni au fost cele ale Metropol și Monitor, în timp ce pe pagina centrală a trustului Mediaworks apărea un text prin care cititorii erau avertizați că sunt înșelați de propaganda guvernamentală, relatează relatează hvg.hu. Același mesaj a fost încărcat și pe National Sports, precizează sursa citată.

"Guvernul ungar și prim-ministrul Viktor Orbán continuă să acționeze ca un cal troian al Kremlinului în Europa", au mai subliniat hackerii, care au publicat și informații privind mai multe articole care au fost ulterior dezmințite de Guvern pentru că informațiile nu erau corecte. Atacatorii au anunțat încă de duminică faptul că se pregătesc de acțiune, potrivit RTL.

Nu toate paginile proFidesz au fost atacate și nu este clar dacă atacatorii chiar fac parte din Anonymous sau doar și-au asumat apartenența la gruparea de hackeri. Totuși, pe Internet a apărut și un video înregistrat în maniera cunoscută a Anonymous, cu următorul mesaj adresat Ungariei și lui Viktor Orban (traducerea aparține RTL):

„Salutări cetățenilor Lumii Libere. De la începutul războiului din Ucraina, majoritatea țărilor și companiilor din lume au început să rupă legăturile politice și de afaceri cu Rusia. Credem că singurul lucru moral pe care îl putem face în această situație este să oprim orice sprijin pentru războiul lui Vladimir Putin. Toate companiile și țările care continuă să sprijine Rusia susțin crimele sale de război și uciderea de civili nevinovați în Ucraina. Vor fi trași la răspundere pentru acțiunile lor.

Guvernul ungar și premierul Viktor Orbán, între timp, continuă să acționeze ca și un cal troian al Kremlinului în Europa, blocând orice acțiune în sprijinul poporului ucrainean și sancțiuni împotriva Rusiei. Ei trebuie să decidă singuri cu cine stau. Nu ezitați să impuneți sau nu sancțiuni. Nu ezitați să opriți sau nu comerțul cu Rusia. Nu e timp să eziți. E timpul să te hotărăști în sfârșit.

Acest război trebuie să se termine. Nu mai fi un cal troian al Kremlinului. Nu mai fi o marionetă a lui Vladimir Putin. Nu mai răspândiți propaganda rusă. Acesta este un avertisment. Suntem anonimi. Suntem o legiune. Nu te vom ierta. Nu uităm. Contați pe noi." Un mesaj similar a adresat Ungariei și președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în discursul ținut săptămâna trecută în fața Consiliului European.

"Ungaria, și aici vreau să mă opresc și să fim sinceri. Odată pentru totdeauna. Trebuie să decideți pe cine susțineți. Am fost la Budapesta, ador orașul vostru. Am fost acolo de multe ori, e un oraș foarte frumos, foarte primitor, oamenii lui la fel. Ați trăit momente tragice, v-am vizitat faleza, am văzut monumentul. Pantofii de pe Faleza Dunării", a spus Zelenski, după care i s-a adresat direct premierului Ungariei Viktor Orban.

„Ascultă, Viktor, tu știi ce se întâmplă în Mariupol? Te rog, dacă poți, să te duci pe faleză și să te uiți la acei pantofi ca să vezi că masacrele se pot repeta în timpurile noastre. Eziți dacă să impui sau nu sancțiuni? Eziți să decizi dacă continui schimburile comerciale cu Rusia sau nu? Nu este timp de ezitări, e timpul deciziilor", a spus el.

Zelenski s-a referit la monumentul „Pantofii de pe faleza Dunării" de la Budapesta, ce serveşte ca memorial şi monument al evreilor maghiari care, în iarna 1944-1945, au fost împuşcaţi pe malurile Dunării de către membrii Partidului Crucilor cu Săgeţi. În replică, Viktor Orban a respins solicitările lui Zelenski, catalogându-le, într-o postare pe reţelele de socializare, drept "împotriva intereselor Ungariei", câtă vreme "impunerea unor sancţiuni energiei ruse ar însemna ca economia ungară să încetinească şi să se oprească, apoi, în câteva clipe".