In competitia cu virusul Joe Biden se vrea campion! Ineficiența vaccinurilor duce la noi variante cu infecțiozitate crescută și injecții de rapel nesfârșite!

Pentru a se „menține înaintea virusului", administrația Biden ia în considerare acum recomandarea unei injecții de rapel la cinci luni după primele două doze - nici măcar 6 luni ca in Europa -, în loc să aștepte opt luni, așa cum s-a sugerat înainte, comenteaza presa americana citand mai multe studii de specialitate care atesta ca este o politica gresita la Casa Albă.



Narațiunea oficială a vaccinului Covid-19 se schimbă rapid în aceste zile. La doar o lună s-a schimbat sloganul de la „dacă ești vaccinat, nu te vei contagia cu Covid", inclusiv varianta Delta, la „persoanele care s-au vaccinat devreme au un risc mai mare de a contracta boala gravă prin Covid". De la început, mulți alți experți au avertizat cu privire la posibilitatea ca aceste injecții să provoace creșterea dependentă de anticorpi (ADE), o situație în care injecția facilitează de fapt o cascadă de complicații ale bolii, mai degrabă decât să protejeze împotriva acesteia. Ca urmare, este posibil ca pacientul să sufere o boală mai gravă atunci când întâlneste virusul "sălbatic".

Deși nu avem încă dovezi definitive că se produce ADE, vedem semne suspecte că ar putea fi așa. Datele care arată că cei care au primit vaccinul la începutul acestui an sunt acum expuși unui risc crescut de infecție gravă ar putea fi un astfel de semn. Cel puțin, este un indiciu că protecția în urma acestor injecții temporară, durează doar câteva luni. Acest lucru are sens atunci când programează corpul să producă un singur tip de anticorp împotriva unei proteine ​​​​spike specifice. Odată ce proteina spike sau alte elemente ale virusului încep să sufere mutații, protecția scade radical. Mai rău, vaccinul facilitează producerea reală a variantelor, deoarece are „ieșiri" și oferă doar o protecție imunitară ineficientă parțială.

Imunitatea naturală este cu mult superioară, deoarece atunci când bolnavul se recupereaza după infecție, corpul lui produce anticorpi împotriva celor cinci proteine ​​ale virusului, pe lângă celulele T de memorie care rămân inclusiv după ce nivelurile de anticorpi scad. Acest lucru oferă o protecție mult mai bună, care probabil va dura toată viața, cu excepția cazului în care funcția imunitară e deteriorată. Datele din lumea reală din Israel confirmă acest lucru, arătând că cei care au primit vaccinul Covid au de 6,72 de ori probabilitati de a se infecta decât persoanele cu imunitate naturală.

Într-un raport din 20 august 2021, BPR a semnalat: „Datele pe care le vom publica astăzi și săptămâna viitoare arată că eficacitatea vaccinului împotriva infecției COVID 2 a SARS este în scădere", a început directorul CDC Rochelle Walensky... Ea a citat rapoarte de la colegi internaționali, inclusiv Israel, care sugerează un risc crescut de apariție de boală gravă printre cei vaccinați la început. „În contextul acestor preocupări, plănuim ca americanii să primească vaccinuri de rapel începând de luna viitoare, pentru a maximiza protecția indusă de vaccin. Planul nostru este să protejăm poporul american și să o luăm înaintea acestui virus", a spus Walensky.

Directorul CDC pare să admită că rata de eficacitate a vaccinului are o limită strictă de timp și că protecțiile sale sunt limitate într-un mediu în continuă schimbare. „Având în vedere acest grup de probe, suntem preocupați puternica că protecție actuală împotriva infecțiilor grave, spitalizărilor și deceselor ar putea scădea în următoarele luni. În special printre cei care prezintă un risc mai mare sau cei care au fost vaccinați timpuriu în fazele noastre de lansare vaccinării", a mai explicat Walensky.

Datele israeliene arată că vaccinul Pfizer a trecut de la 95% efectiv la început, la 64% la începutul lui iulie 2021 și la 39% la sfârșitul lunii iulie, când tulpina Delta a devenit predominantă. Între timp, așteptările Administrației SUA pentru Alimente și Medicamente pentru orice vaccin sunt la o rată de eficacitate mai puțin 50%. Propriile teste ale Pfizer au arătat inclusiv o scădere rapidă a eficacității începând cu 13 martie 2021. Editorul asociat BMJ Peter Doshi a discutat acest lucru pe un blog din 23 august 2021.

Mai mult, în timp ce autoritățile israeliene susțin că injecția cu Pfizer continuă să fie eficientă în prevenirea spitalizării și a deceselor, mulți dintre cei care primesc injecții duble ajung în spital și observăm deja o schimbare a ratei de spitalizare a pacienților nevaccinati, cei care au facut vaccinul și care au primit una sau două injecții. De exemplu, la mijlocul lunii august, 59% dintre cazurile severe de Covid au avut loc în rândul israelienilor care au primit două injecții Covid. Datele din Marea Britanie arată o tendință similară în rândul celor peste 50 de ani. În această grupă de vârstă, persoanele „vaccinate" parțial și complet reprezintă 68% din spitalizări și 70% din decesele COVID.

Datele de la Centers for Disease Control and Prevention din SUA ridică, de asemenea, întrebări cu privire la utilitatea injecțiilor COVID. Între 6 iulie și 25 iulie 2021, 469 de cazuri de COVID au fost identificate într-un focar în comitatul Barnstable, Massachusetts. Dintre cei care au fost testați pozitiv, 74% primiseră două injecții cu COVID și au fost considerați „complet vaccinați". Chiar și în ciuda utilizării diferitelor standarde de diagnostic pentru persoanele fără injecții și cu injecții, 80% dintre spitalizările legate de COVID au fost, de asemenea, în acest grup.

CDC de asemenea confirmat că persoanele complet vaccinate care contractează infecția au o încărcătură virală la fel de mare în nări ca și persoanele nevaccinate care se infectează, arătând că nu există nicio diferență între cele două, în ceea ce privește riscul de transmitere. Potrivit epidemiologului de la Harvard, Martin Kulldorff, aceste dovezi dezmint cazul pașapoartelor. În mod clar, nu pot garanta siguranța, așa cum o demonstrează focarele în care rata de vaccinare a fost de 100%. Exemplele includ focare la bordul unui vas de croazieră Carnival și al HMS Queen Elizabeth, o navă amiral de razboi a Marinei Britanice.

Un studiu publicat pe 23 august 2021 pe serverul de prepress bioRxiv avertizează acum că varianta Delta „este pusă să dobândească rezistență completă la vaccinurile spike de tip sălbatic". Practic, acesta s-ar putea dovedi, în cel mai rău cazuri, că îi prepară pe cei care au primit injecțiile Pfizer pentru o boală mai gravă atunci când sunt expuși la virus. După cum explică autorii:

„Deși serurile imune BNT162b2 ale Pfizer-BioNTech au neutralizat varianta Delta, atunci când au fost introduse patru mutații comune în domeniul de legare a receptorului (RBD) al variantei Delta (Delta 4+), unele seruri imune BNT162b2 și-au pierdut activitatea de neutralizare și și-au mărit infecțiozitatea. Creșterea infecțiozitatii serurilor imune ale BNT162b2 au participat la mutații unice în Delta NTD. Serurile șoarecilor imunizați cu proteina spike Delta, dar nu tipul salbatic, au neutralizat consistent varianta Delta 4+ fără să crească infecțiozitatea. Având în vedere faptul că, conform bazei de date GISAID, a apărut deja o variantă Delta cu trei mutații similare RBD, este necesar să se dezvolte vaccinuri care să protejeze împotriva unor astfel de variante atât de revoluționare".

Acum este clar că se împlinesc avertismentele timpurii împotriva vaccinării în masă în timpul unui focar activ. Nu sunt cei nevaccinați cei care provoacă mutații; este vaccinatul, deoarece injecțiile pur și simplu nu previn infecția. Rezultatul final, dacă mergem înainte, va fi o rutină de injecții continuă pentru a ține pasul cu caruselul eficacității în scădere în general, combinată cu apariția variantelor rezistente la vaccin. După cum a informat Live Science: „Este mai probabil să apară mutanții coronavirus rezistenți la vaccinuri atunci când o mare parte a populației este vaccinată și transmiterea virală este mare."

Modelul matematic, publicat pe 30 iulie în revista Scientific Reports, simulează modul în care rata de vaccinare și rata de transmitere virală într-o anumită populație influențează în faptul că variante de SARS-CoV-2 ajung să domine panorama virală. "Dacă transmiterea virală este scăzută, orice mutant rezistent la vaccin care apare are mai puține probabilități să se răspândească și, prin urmare, au mai probabil sa moară, a spus autorul principal Fyodor Kondrashov, care conduce un laborator de genomică evolutivă la Institutul de Știință și Tehnologie din Austria".

Aceste descoperiri nu sunt o surpriză pentru cei familiarizați cu cercetările anterioare care arată exact același lucru. După cum se explică în „Vaccinurile împing agenții patogeni să evolueze", publicat în revista Quanta: „Așa cum bacteriile rezistă la antibiotice, vaccinurile pot provoca schimbări care permit bolilor să scape de sub control". Articolul detaliază istoria vaccinului împotriva bolii Marek pentru pui, introdus pentru prima dată în 1970. Astăzi ne aflăm la a treia versiune a acestui vaccin, deoarece într-un deceniu nu mai funcționează. Motivul? Virusul a suferit mutații pentru a evita vaccinul.

Un articol din 2015 din PLOS Biology a testat teoria conform căreia vaccinurile conduc la mutația virusului herpes care provoacă boala Marek la pui. Pentru a face acest lucru, au vaccinat 100 de pui și au ținut 100 nevaccinați. Apoi, toate păsările au fost infectate cu diferite tulpini ale virusului. Unele tulpini au fost mai virulente și mai periculoase decât altele. De-a lungul vieții păsărilor, cele nevaccinate elimină mai multe dintre tulpinile mai puțin virulente în mediu, în timp ce cele vaccinate elimină mai multe dintre tulpinile mai virulente.

Paul Bieniasz, cercetător Howard Hughes de la Universitatea Rockefeller, spune că " vaccinarea ar lăsa oamenii cu imunitate parțială mai mult decât este necesar." Potrivit lui Bieniasz, persoanele vaccinate parțial „ar putea servi drept un fel de teren propice pentru ca virusul să dobândească noi mutații". Aceasta este afirmația exactă care este acum atribuită persoanelor nevaccinate de către cei care nu înțeleg selecția naturală. Virușii suferă mutații continue pentru a evita răspunsul imun din interiorul acelei persoane. Acesta este unul dintre caracteristicile distinctive injecțiilor cu Covid - nu sunt concepute pentru a bloca infecția. Acestea permit să apară infecții și, în cel mai bun caz, reduc simptomele respectivei infecții.

După cum a remarcat Harris: „Această presiune evolutivă este prezentă pentru orice vaccin care nu blochează complet infecția... Multe vaccinuri, aparent, inclusiv vaccinurile Covid, nu împiedică complet multiplicarea unui virus în interiorul cuiva, chiar dacă aceste vaccinuri previn îmbolnăvirea gravă". Pe scurt, la fel cum bacteriile suferă mutații și devin mai puternice pentru a supraviețui atacului agenților antibacterieni, virușii pot suferi mutații în indivizii vaccinați care contractează virusul și, la aceștia, se vor muta pentru a evita sistemul imunitar. La o persoană nevaccinată, pe de altă parte, virusul nu întâmpină aceeași presiune evolutivă pentru a se muta în ceva mai puternic.

Dacă SARS-CoV-2 ajunge să se transforme în tulpini mai letale, atunci vaccinarea în masă este cel mai probabil factor. Pandemia se află într-o fază în care cei nevaccinați se confruntă cu răzbunarea unei tulpine mai agresivă a Covid-19. Este, de asemenea, o epocă în care cei vaccinați se confruntă cu realitatea că vaccinurile lor le atenuează simptomele și complicațiile medicale, dar nu îi împiedică complet să se infecteze sau să transmită Covid altor persoane. Insa fiecare vaccin prezintă riscuri pentru sănătate, iar riscul unor efecte secundare va crește probabil din ce în ce mai mult cu fiecare vaccin suplimentar.