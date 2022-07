Iranul ameninţă Israelul cu un atac direct devastator în replică la "Declarația de la Ierusalim"!

Iranul a avertizat, luni, că va riposta militar împotriva Israelului în cazul intensificării ameninţărilor de securitate, în contextul semnalelor Guvernului israelian şi Statelor Unite privind intenţia de oprire a programului nuclear iranian.

Generalul Aviv Kochavi, şeful Statului Major al armatei israeliene, a declarat duminică seară că opţiunea militară împotriva programului nuclear iranian este "un imperativ moral". În replică la avertismentele Israelului şi Statelor Unite, un consilier al lui Ali Khamenei, liderul suprem de la Teheran, a atras atenţia că Iranul va riposta direct împotriva Israelului în cazul intensificării riscurilor de securitate, informează postul de televiziune Al Jazeera.

De asemenea, consilierul Kamal Kharrazi a afirmat că Iranul are capacitatea tehnică de a produce arme nucleare, dar susţine că nu a luat încă nicio decizie în acest sens. "În doar câteva zile, am putut purifica uraniu la nivelul de 60% şi putem atinge uşor nivelul de 90%. Iranul are mijloacele tehnice de a produce o armă nucleară, dar nu s-a luat nicio decizie de a fabrica o astfel de armă", a subliniat oficilul iranian, citat de agenţia Reuters.

Premierul israelian interimar, Yair Lapid, a transmis un avertisment Iranului cu ocazia întâlnirii pe care a avut-o săptămâna trecută, la Ierusalim, cu preşedintele Joseph Biden. "Diplomaţia nu va opri Iranul. Singurul lucru care va opri Iranul este să ştie că, dacă vor continua să dezvolte programul nuclear, lumea liberă va recurge la forţă. Singurul lucru care îi poate opri este să poziţionăm o ameninţare militară credibilă. Regimul iranian trebuie să ştie că, dacă va continua să inducă în eroare comunitatea internaţională, va plăti un preţ greu", a avertizat Yair Lapid.

Joseph Biden a pledat pentru continuarea eforturilor diplomatice internaţionale pe tema programului nuclear iranian, dar a reafirmat angajamentul SUA pentru apărarea Israelului şi angajamentul ferm al SUA de a nu permite Iranului să se doteze cu arme nucleare.