Mărturia unei românce din Israel: Am putea fi atacaţi. Ne-au anunţat să ne aprovizionăm și nu e nimeni pe stradă

Sunt pregătiri tot mai intense pentru un război total în Israel, iar mărturia unei românce care se teme pentru viaţa ei, după ce Iranul a ameninţat că va răzbuna uciderea liderului Hamas, dă fiori. Aceasta spune că oamenii au fost avertizaţi să îşi facă provizii, pentru că supermarketurile s-ar putea închide pentru multă vreme.

„Se presupunea că în acest weekend vom fi atacați și s-a anunțat, așa cum știți și voi, să ne aprovizionăm, să ne cumpărăm baterii, lanterne și tot ce am avea nevoie ca să trecem cu bine peste situația asta. Nu e nimeni pe stradă. Este țipenie, nici măcar un pisic, să spun așa.

Noi am fost ieri, alaltăieri, ne-am aprovizionat, ne-am luat până și hârtie igienică. Am făcut aici stocuri de hârtie, avem bineînțeles, aparat de apă în casă, dar am zis dacă se oprește curentul, trebuie să cumpărăm. Am luat apă.

În situația anterioară când a început războiul, pe mulți i-au prins pe picior greșit pentru că sunt foarte multe blocuri unde sunt camerele acestea afară sau la parter și nu toate sunt amenajate, aşa că oamenii au mai stat și pe scările blocului, și pe afară", a spus românca stabilită în Israel, duminică, la Antena 3 CNN.

Israelul mai dă o lovitură importantă împotriva Hamas, după ce a reușit să decapiteze actuala conducere.

Un atac aerian israelian asupra unui vehicul în Cisiordania ocupată a ucis, sâmbătă, un comandant al grupului armat palestinian Hamas, potrivit mass-media Hamas, în timp ce agenţia de ştiri palestiniană WAFA a declarat că alţi patru bărbaţi au fost de asemenea ucişi.

Tensiunile la nivel regional au crescut în această săptămână după asasinarea liderului Hamas, Ismail Haniyeh, miercuri, la Teheran, la o zi după ce un atac israelian la Beirut l-a ucis pe comandantul militar al Hezbollah, Fuad Shukr.